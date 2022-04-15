Google отключила все платежи из РоSSии

РоSSияне уже начали ощущать последствия финансовой изоляции, информирует ZN.ua.

Google отключила все платежи из РоSSии
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Компания Google отключила все платежи из РоSSии, оплатить нельзя никаким видом карт, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Компания Google отключила платежи из РоSSии. Заплатить нельзя ни одним из видов роSSийских карт. Также отменили подписку с платежами по мобильному», - пишет он в Telegram.

В компании уточнили, что больше не проводят никаких расчетных операций с РФ, а также отменили подписку на облачное хранилище Google One для РоSSии.

Ранее компания запретила роSSийским государственным СМИ покупать или продавать рекламу в своих продуктах – эти ресурсы являются крупнейшими источниками пропаганды войны РоSSии против Украины среди россиян, а политика компании запрещает использовать маркетинг в военных целях.


Ольга Чекис, ZN.ua

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