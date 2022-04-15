Компания Google отключила все платежи из РоSSии, оплатить нельзя никаким видом карт, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Компания Google отключила платежи из РоSSии. Заплатить нельзя ни одним из видов роSSийских карт. Также отменили подписку с платежами по мобильному», - пишет он в Telegram.

В компании уточнили, что больше не проводят никаких расчетных операций с РФ , а также отменили подписку на облачное хранилище Google One для РоSSии.