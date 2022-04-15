В Швейцарии создали водку в честь Зеленского: деньги с прибыли передадут Украине

Кроме уже введенных санкций против РоSSии в поддержку нашей страны, Швейцария придумала еще один оригинальный способ повеселить народ и помочь материально. В стране начали выпускать водку под названием "Vodka Zelensky", прибыль от продажи которой отправят в Украину, информирует Апостроф.

Об этом говорится на одноименном сайте.

Сообщается, что водку создала группа неравнодушных людей, выступающих за мир и желающих помочь Украине.

Стоимость спиртного – 1257 гривен, на данный момент оно полностью распродано, однако наличие обещают уже в ближайшее время. Производитель гарантирует 100% дохода от продажи алкоголя направить на восстановление страны и поддержку украинцев, нуждающихся в этом.

Активисты также запустили кампанию #DrinkForPeace, которая направлена на просвещение и сбор средств, чтобы помочь восстановлению Украины, а также укрепить мир. На платформе #DrinkForPeace люди, которые живут в зоне боевых действий, могут показать, где именно помощь нужна больше всего.

Кроме того, создатели проекта призвали другие компании по производству алкоголя поддержать эту инициативу.


Мария Швец, Апостроф

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