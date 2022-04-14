ПриватБанк сообщил о больших финансовых убытках

ПриватБанк вслед за Monobank объявил о больших финансовых убытках за последние два месяца. С начала войны финучреждение пошло на встречу своим клиентам и отменило комиссию за платежи и проценты по кредитам. Из-за этого ПриватБанк в марте и апреле лишился части прибыли.

ПриватБанк сообщил о больших финансовых убытках из-за отмены процентов и комиссии с начала войны

В пресс-службе банка отметили, что за счет работы в январе и марте банк получил 3,7 млрд грн прибыли за первый квартал. Из-за отмены процентов по кредитам банк недополучил 1,3 млрд грн дохода за месяц, а из-за отмены комиссий для торговых предприятий и за снятие наличных денег - 1,1 млрд грн.

Кроме того, в марте были сформированы первые резервы под ожидаемые убытки из-за войны: 0,8 млрд грн – под кредитные риски и 0,6 млрд грн – под потери наличности из-за разрушения помещений и банкоматов. Также ПриватБанк в марте перечислил авансовый взнос с дивидендов за 2021 год в сумме 28 млрд грн, а также аванс по налогу на прибыль в сумме 5 млрд грн.

По состоянию на 14 апреля в Украине работают 1093 отделений банка (74%) и 6077 банкоматов (70%). Это примерно 70% от всего количества по всей Украине.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк представил новый дизайн банковских карт в Приват24.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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