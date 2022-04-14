НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту

Национальный банк Украины разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту с 14 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

В НБУ ожидают, что такое решение снизит возможности для функционирования рынка нелегального обмена валют и, соответственно, снизит риски для граждан.

В то же время, чтобы предотвратить давление на валютный рынок, банки смогут продавать наличную валюту в пределах разницы между общими объемами купленной и проданной ими наличной иностранной валюты. Эту разницу начали рассчитывать с 13 апреля.

Национальный банк также сообщил о новых правилах по установлению курса продажи и покупки наличных валют.

В частности, курс продаж банками не может отклоняться от официального курса НБУ более чем на 10%. Курс покупки наличной валюты не должен быть ниже официального.

В НБУ подчеркнули, что продажа банками безналичной валюты физическим лицам все также запрещена, кроме определенных исключений.

Также Нацбанк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов, чтобы не допустить неконтролируемого вывода капитала за границу.