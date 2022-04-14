На Львовщину переезжают крупные машиностроительные предприятия из Краматорска и Черниговщины

Во Львовскую область релоцируются сразу два гиганта машиностроительной отрасли Украины.

Об этом сообщает в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Апостроф.

Первое предприятие — ООО "УК "ВЕТРОПАРКИ УКРАИНЫ", в составе группы компаний ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения", создавшего современное производство полного цикла.

Второе — "Пожмашина", лидер на рынке пожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники и надежный партнер службы ГСЧС Украины. Из Черниговской области на Львовщину релоцируют треть завода.

"Пожмашина", по словам Козицкого, планирует после войны оставить в области часть производства. А еще — создать новые рабочие места, начав производство грузовой техники.

"Спасибо за доверие ко Львовщине. Мы содействуем каждому, кто делает свою работу хорошо. Главное — не останавливаться. Работая, мы приближаем победу Украины", — отметил Козицкий.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину на Львовщину, по словам главы ОВА, релоцировались 79 предприятий. 32 уже работают. Всего отдел инвестиционной политики Львовской ОВА обработал 347 заявок на перемещение производственных мощностей.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что программой перемещения может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий. Речь идет как о крупных производствах, так и о малых предприятиях, где работают несколько десятков человек.


Иван Троянов, Апостроф

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