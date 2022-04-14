Нацбанк изменил правила возвращения депозитов

В Украине кардинально изменили правила возвращения банковских депозитов. О том, смогут ли украинцы получить свои вклады в период действия военного положения, рассказали в Нацбанке.

НБУ изменил правила возвращения депозитов: смогут ли украинцы забрать свои накопления в банке

Национальный банк Украины сообщил подробности нового закона, который определяет правила возврата банковских вкладов и депозитов физическим лицам и ФЛП. Если вклад сделан в любом из платежеспособных банков на территории Украины, то он будет возвращен со 100-процентной гарантией.

"Новый закон вводит 100% гарантию по банковским вкладам физических лиц и ФЛП (вместе с начисленными процентами, если это был депозит). Гарантия будет распространяться на вкладчиков платежеспособных банков. То есть действие закона на вкладчиков банков, уже проходящих стадию ликвидации, не будет распространяться", - рассказали в НБУ.

НБУ изменил правила возвращения депозитов: смогут ли украинцы забрать свои накопления в банке

Если денежный вклад был сделан в иностранной валюте, то возврат денег их владельцу будет осуществляться в гривне по актуальному курсу Нацбанка, но только в том случае, если банк закрывается. Кроме того, в НБУ отметили, что до войны гарантированная сумма возврата по депозитам составляла 200 тысяч гривен, после отмены военного положения и спустя три месяца с этой даты гарантированная сумма составит максимум 600 тысяч гривен.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал проект закона №5542-1, в котором прописаны условия возврата денег украинцам во время войны.


Шевченко Лилия, Тудей

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