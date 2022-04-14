Уровень оплаты за коммунальные услуги в Киеве составляет более 55% — Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что уровень оплаты за коммунальные услуги в Киеве составляет более 55%. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Telegram.

Кличко добавил, что средства, уплаченные за коммунальные услуги, направляются на закупку необходимых ресурсов и зарплату работников предприятий. Кличко уточнил, что коммуналку можно оплатить без комиссии через все муниципальные сервисы.

"Сегодня коммунальные предприятия, которые предоставляют сервисы киевлянам, работают в очень напряженном режиме. Большинство людей, работающих в коммунальных службах, эвакуировались и находятся в более безопасных местах. Другая часть людей – преимущественно мужчины – пошли защищать Украину, вступили в Вооруженные Силы. Нам не хватает специалистов", – сказал Кличко.

Он также отметил, что, несмотря на сложности, коммунальщики продолжают работать над жизнеобеспечением Киева .

"Также сегодня столичные коммунальщики оперативно устраняют порывы сетей. Специалисты "Киевгаза" продолжают ремонтные работы на газопроводах, поврежденных обломками ракет", - написал городской голова Киева .

При этом работы у коммунальщиков стало больше из-за обстрелов и разрушений домов, городской инфраструктуры, которые были в столице.