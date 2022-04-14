Уровень оплаты за коммунальные услуги в Киеве составляет более 55% — Кличко

Коммунальщики продолжают работать над жизнеобеспечением Киева, информирует ZN.ua.

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что уровень оплаты за коммунальные услуги в Киеве составляет более 55%. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Telegram.

Кличко добавил, что средства, уплаченные за коммунальные услуги, направляются на закупку необходимых ресурсов и зарплату работников предприятий. Кличко уточнил, что коммуналку можно оплатить без комиссии через все муниципальные сервисы.

"Сегодня коммунальные предприятия, которые предоставляют сервисы киевлянам, работают в очень напряженном режиме. Большинство людей, работающих в коммунальных службах, эвакуировались и находятся в более безопасных местах. Другая часть людей – преимущественно мужчины – пошли защищать Украину, вступили в Вооруженные Силы. Нам не хватает специалистов", – сказал Кличко.

Он также отметил, что, несмотря на сложности, коммунальщики продолжают работать над жизнеобеспечением Киева.

"Также сегодня столичные коммунальщики оперативно устраняют порывы сетей. Специалисты "Киевгаза" продолжают ремонтные работы на газопроводах, поврежденных обломками ракет", - написал городской голова Киева.

При этом работы у коммунальщиков стало больше из-за обстрелов и разрушений домов, городской инфраструктуры, которые были в столице.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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