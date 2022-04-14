Владельцы разрушенного жилья в Украине смогут получить компенсацию двумя способами

Внутренние переселенцы в Украине, дома которых разрушены во время войны, смогут получить компенсацию. Государство либо выделит таким гражданам новые квартиры, либо в случае небольших повреждений компенсирует ущерб деньгами. Механизм выплат еще находится на стадии согласований.

Владельцы разрушенного жилья в Украине смогут получить компенсацию двумя способами: как будут оценивать ущерб

Определять, какую компенсацию украинцы получат за полностью разрушенное жилье, будут специальные комиссии при органах местного самоуправления, а ущерб, который нанесен помещениям, где требуется ремонт, подсчитают лицензированные оценщики имущества. От таких оценок напрямую зависит, какое жилье взамен разрушенного или сколько денег пострадавшие получат в виде компенсации. Решением данного вопроса занимается Кабинет министров совместно с Фондом госимущества.

Многие украинцы уже подали в "Дии" заявки на получение компенсации за разрушенное жилье. Подать заявку можно также в бумажном виде в Центре предоставления админуслуг (ЦНАП), у нотариуса или в департаменте соцзащиты местного совета.

По словам народного депутата Александра Качура ("Слуга народа"), граждане будут иметь возможность отказаться от жилья, которое им предложит государство, и размер компенсации перенаправить в инвестиции в частное строительство. Максимальная площадь жилья, за которое будет предоставляться компенсация – 150 кв. м. Также украинцы смогут выбирать, где они хотят жить - в своем городе, либо другом.

Представитель Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что внутренним переселенцам, дома которых полностью разрушены в ходе боестолкновений, предоставят одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Некоторым переселенцам повезет получить полностью отремонтированные квартиры с мебелью и бытовой техникой. Это недвижимость, которую не успели ввести в эксплуатацию до начала войны. Такие квартиры будут выкуплены государством и распределены между беженцами из наиболее пострадавших регионов.

Ранее сообщалось, нужно ли украинцам возвращать ипотечный кредит, если их дом разбомбили.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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