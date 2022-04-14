НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 10%

К режиму инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием Нацбанк вернется при нормализации экономики.

На плановом заседании Комитета по монетарной политике Национального банка Украины 14 апреля был рассмотрен вопрос о влиянии войны на экономику государства.

Сейчас Нацбанк решил сохранить учетную ставку на уровне 10%, информирует пресс-служба регулятора.

"Рассмотрение вопроса об изменении учетной ставки решено отложить. При текущих условиях влияние учетной ставки на функционирование денежно-кредитного и валютного рынков ограничено. Учитывая это, она и в дальнейшем будет оставаться неизменной – на уровне 10% – до восстановления действенности каналов монетарной трансмиссии", – сказано в сообщении.

Отмечается, что при нормализации функционирования экономики и финансовой системы НБУ постепенно вернется в режим инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием и откажется от финансирования бюджета.

Ранее Нацбанк решил, что к концу войны курс будет на уровне 29,25 грн за доллар.