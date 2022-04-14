НБУ прогнозирует падение реального ВВП минимум на 33%
Стабильными источниками поступлений будут международные донаты и деньги трудовых мигрантов, информирует
Экономика Украины будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП в 2022 году может сократиться не менее чем на треть,
В частности, сокращение ВВП Украины ожидается по всем составляющим. Так, частное потребление снизится, ввиду вынужденного выезда многих граждан из страны, роста уровня безработицы, уменьшения доходов и экономии на второстепенных расходах, уменьшатся инвестиции в бизнес.
Также в НБУ прогнозируют сокращение как импорта, так и экспорта из-за остановки предприятий, уменьшения посевных площадей и невозможности эффективного проведения сельскохозяйственных работ из-за военных действий, блокады морских портов, проблем с поставкой горючего и удобрений.
«В то же время, ожидается увеличение складских запасов продукции, которые предприятия будут пытаться экспортировать позже. После значительного сокращения в первый месяц войны экспорт и импорт будут постепенно восстанавливаться», - отметили в Нацбанке.
В свою очередь, финансовая поддержка международных партнеров Украины будет весомым источником валютных поступлений в Украину. Другими относительно стабильными источниками будут оставаться переводы трудовых мигрантов и доходы ИТ-индустрии.
В настоящее время бизнес начинает постепенно возобновлять свою деятельность: если в первые недели марта доля предприятий, которые остановили свою работу, превышала 30%, то в начале апреля – уменьшилась до 23%.
Согласно недавнему прогнозу Всемирного банка, объем производства в Украине и ее реальный ВВП, вероятно, в 2022 году сократится на 45,1% из-за последствий роSSийского вторжения и активных боевых действий на большой территории страны.