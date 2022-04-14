НБУ прогнозирует падение реального ВВП минимум на 33%

Стабильными источниками поступлений будут международные донаты и деньги трудовых мигрантов, информирует ZN.ua.

Экономика Украины будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП в 2022 году может сократиться не менее чем на треть, сообщили в четверг в Национальном банке Украины.

В частности, сокращение ВВП Украины ожидается по всем составляющим. Так, частное потребление снизится, ввиду вынужденного выезда многих граждан из страны, роста уровня безработицы, уменьшения доходов и экономии на второстепенных расходах, уменьшатся инвестиции в бизнес.

Также в НБУ прогнозируют сокращение как импорта, так и экспорта из-за остановки предприятий, уменьшения посевных площадей и невозможности эффективного проведения сельскохозяйственных работ из-за военных действий, блокады морских портов, проблем с поставкой горючего и удобрений.

«В то же время, ожидается увеличение складских запасов продукции, которые предприятия будут пытаться экспортировать позже. После значительного сокращения в первый месяц войны экспорт и импорт будут постепенно восстанавливаться», - отметили в Нацбанке.

В свою очередь, финансовая поддержка международных партнеров Украины будет весомым источником валютных поступлений в Украину. Другими относительно стабильными источниками будут оставаться переводы трудовых мигрантов и доходы ИТ-индустрии.

В настоящее время бизнес начинает постепенно возобновлять свою деятельность: если в первые недели марта доля предприятий, которые остановили свою работу, превышала 30%, то в начале апреля – уменьшилась до 23%.

Согласно недавнему прогнозу Всемирного банка, объем производства в Украине и ее реальный ВВП, вероятно, в 2022 году сократится на 45,1% из-за последствий роSSийского вторжения и активных боевых действий на большой территории страны.


Ирина Знась, ZN.ua

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