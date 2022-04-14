В Украине снизились цены на картошку

В Украине в апреле 2022 года наблюдается чрезмерное предложение картошки, поэтому оптовые продавцы вынуждены снижать цены. Такую информацию обнародовали эксперты EastFruit.

В сообщении говорится, что за минувшую неделю оптовые цены картошки на украинском рынке снизились сразу на 18% - до 4-10 гривен за килограмм.

В чем причина такого процесса? Эксперты объяснили, что снижение оптовых цен произошло благодаря увеличению поставок картошки из Польши . Также стало больше предложений картошки, выращенной в прошлом году украинскими аграриями.

Интересно, что польская картошка в опте сейчас продается по такой же цене, как и украинская картошка. И это с учетом стоимости доставки на территорию Украины.

Между тем, по данным Госстата, в Украине в марте в рознице средняя стоимость картошки по сравнению с февралем увеличилась на 22,6% - до 11,7 гривен. При этом лук подорожал на 33,7% (до 19,4 грн за кг), морковь – на 27,3% (до 20,1 грн за кг), буряк – на 24,8% (до 21,9 грн за кг), а капуста – на 14,8% (до 23,3 грн за кг).

Напомним, ранее назвали области, в которых во время военного положения чаще всего необоснованно завышают стоимость продуктов питания.