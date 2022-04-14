Супермаркеты "Ашан" возобновили популярную довоенную услугу для украинцев

Супермаркеты Ашан продолжают работать в Украине во время военного положения. Кроме того, для покупателей сети снова стал доступный онлайн-заказ товаров. Доставкой продуктов занимается Новая почта.

Супермаркеты “Ашан“ возобновили популярную довоенную услугу для украинцев

Так, при заказе товаров на сумму от 300 грн в "Ашан", покупателям бесплатно доставят их прямо домой, либо в отделение или почтомат Новой почты. Время доставки составляет 3-4 дня, но может быть и длиннее, в зависимости от региона.

В "Ашане" сообщили, что услуга доставки доступна по предварительной предоплате. Покупатель формирует заказ на сайте auchan.ua, добавляет его в Корзину, выбирает доставку Новой почтой и оплачивает онлайн картой.

Супермаркеты “Ашан“ возобновили популярную довоенную услугу для украинцев
От каждого онлайн заказа покупатель "Ашан" получает кэшбек на бонусную карту. Бонусы накапливаются, и ими потом можно рассчитываться.
Супермаркеты “Ашан“ возобновили популярную довоенную услугу для украинцев
Как известно, коллаборация Ашана с Новой почтой началась в апреле 2020 года. После начала войны в феврале 2022 года услуга была приостановлена. Также продукты из "Ашана" в довоенное время доставляла служба доставки еды Raketa.

В начале апреля стало известно, что сеть супермаркетов "Ашан" частично прекращает поставки товаров в РоSSию из-за войны в Украине. Магазины продолжат работать на территории РФ, но поставлять туда будут только отечественные товары из-за запрета импорта.

Напомним, сеть супермаркетов "Сильпо" также вернула доставку товаров из своих магазинов.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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