Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчуков, в том числе 23 дома и яхту

Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, где бенефициарами являются Медведчук и Марченко.

Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчуков, в том числе 23 дома и яхту
Фото: CБУ

Лычаковский суд Львова 13 апреля арестовал еще 154 объекта имущества подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

В частности, арест наложен на 26 авто, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторную яхту. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена.

"Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора через суд уже арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука", – напомнили в Бюро.

Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Медведчук находился под домашним арестом. 21 февраля, за несколько дней до полного наступления РФ на Украину, из особняка политика начали вывозить имущество. Его супруга уехала в Беларусь еще 19 февраля. 27 февраля в МВД подтвердили, что Медведчук уехал в неизвестном направлении.

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука, пропавшего после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину. Народный депутат от "ОПЗЖ" и кум Путин подозреваются в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

12 апреля Медведчука при попытке бегства за границу задержали. Глава СБУ Иван Баканов рассказал, что вывозом путинского кума занималась роSSийская ФСБ с помощью украинских продажных правоохранителей и уголовных элементов.

Медведчука хотели доставить в Приднестровье, а оттуда привезти в Москву, однако СБУ сработала быстрее, чем россиянам это удалось воплотить.

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