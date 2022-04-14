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2022-04-14
Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал их для пользователей из РоSSии
Сайт компании, тем не менее, все еще доступен на территории РФ, информирует
Американская компания Monotype, которая владеет правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, заблокировала доступ к библиотеке на сайте для пользователей из РоSSии,
Сайт компании в РоSSии все еще доступен, но при попытке открыть страницу с каталогами шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Восстановить его можно при использовании VPN.
Фаина Ваулина, ZN.ua