Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал их для пользователей из РоSSии

Американская компания Monotype, которая владеет правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, заблокировала доступ к библиотеке на сайте для пользователей из РоSSии, сообщает «Медуза».

Сайт компании в РоSSии все еще доступен, но при попытке открыть страницу с каталогами шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Восстановить его можно при использовании VPN.