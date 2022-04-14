Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал их для пользователей из РоSSии

Сайт компании, тем не менее, все еще доступен на территории РФ, информирует ZN.ua.

Владелец шрифтов Times New Roman и Arial заблокировал их для пользователей из РоSSии
Жители РоSSии не смогут пользоваться популярными шрифтами
© depositphotos/TomasRagina

Американская компания Monotype, которая владеет правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, заблокировала доступ к библиотеке на сайте для пользователей из РоSSии, сообщает «Медуза».

Сайт компании в РоSSии все еще доступен, но при попытке открыть страницу с каталогами шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Восстановить его можно при использовании VPN.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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