Компании, связанные с Коломойским, попросили изъять замороженные в США роSSийские активы
Предприятия намерены компенсировать ущерб за изъятое имущество в Крыму, информирует
Более десятка украинских компаний, которые в прошлом были связанны с Игорем Коломойским, подали ходатайство в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия с просьбой подтвердить арбитражное решение против РоSSии в пользу этих компаний на $35 млн. Об этом пишут росСМИ.
Предприятия рассчитывают на заблокированные из-за санкций роSSийские активы. Сам же Коломойский находится в санкционном списке.
Отмечается, что разбирательство структур Коломойского против РоSSии в международном арбитраже — одно из ряда схожих дел, в которых украинские истцы заявляют свои претензии по поводу потери их активов в Крыму и Севастополе в результате присоединения полуострова к РоSSии в 2014 году.
В 2019 году третейский суд в Швейцарии постановил, что РоSSия нарушила соглашение о защите инвестиций и присудил истцам компенсацию в размере $34,6 млн. РоSSия оспаривала вердикт арбитража в Верховном суде Швейцарии, но безуспешно. Структуры Коломойского, который сам находится под санкциями США, рассчитывают, что средства можно получить за счет замороженных Вашингтоном активов РоSSии.