Более десятка украинских компаний, которые в прошлом были связанны с Игорем Коломойским, подали ходатайство в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия с просьбой подтвердить арбитражное решение против РоSSии в пользу этих компаний на $35 млн. Об этом пишут росСМИ.

Предприятия рассчитывают на заблокированные из-за санкций роSSийские активы. Сам же Коломойский находится в санкционном списке.

Отмечается, что разбирательство структур Коломойского против РоSSии в международном арбитраже — одно из ряда схожих дел, в которых украинские истцы заявляют свои претензии по поводу потери их активов в Крыму и Севастополе в результате присоединения полуострова к РоSSии в 2014 году.