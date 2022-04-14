Компании, связанные с Коломойским, попросили изъять замороженные в США роSSийские активы

Предприятия намерены компенсировать ущерб за изъятое имущество в Крыму, информирует ZN.ua.

Компании, связанные с Коломойским, попросили изъять замороженные в США роSSийские активы
© ЧЕТКО ИНТЕРВЬЮ/ УП

Более десятка украинских компаний, которые в прошлом были связанны с Игорем Коломойским, подали ходатайство в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия с просьбой подтвердить арбитражное решение против РоSSии в пользу этих компаний на $35 млн. Об этом пишут росСМИ.

Предприятия рассчитывают на заблокированные из-за санкций роSSийские активы. Сам же Коломойский находится в санкционном списке.

Отмечается, что разбирательство структур Коломойского против РоSSии в международном арбитраже — одно из ряда схожих дел, в которых украинские истцы заявляют свои претензии по поводу потери их активов в Крыму и Севастополе в результате присоединения полуострова к РоSSии в 2014 году.

В 2019 году третейский суд в Швейцарии постановил, что РоSSия нарушила соглашение о защите инвестиций и присудил истцам компенсацию в размере $34,6 млн. РоSSия оспаривала вердикт арбитража в Верховном суде Швейцарии, но безуспешно. Структуры Коломойского, который сам находится под санкциями США, рассчитывают, что средства можно получить за счет замороженных Вашингтоном активов РоSSии.


Середа Елена, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреляПравительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
РоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробностиРоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
У Абрамовича заблокировали активы на 7 миллиардов долларов в налоговом офшоре ДжерсиУ Абрамовича заблокировали активы на 7 миллиардов долларов в налоговом офшоре Джерси
Нидерланды заморозили роSSийские активы на сумму до 600 миллионов евроНидерланды заморозили роSSийские активы на сумму до 600 миллионов евро
Франция заморозила роSSийские активы на 23,7 млрд евроФранция заморозила роSSийские активы на 23,7 млрд евро
Дефолт настиг ОАО “РоSSийские железные дороги” – BloombergДефолт настиг ОАО “РоSSийские железные дороги” – Bloomberg
Shell продолжает покупать роSSийские энергоресурсы, прикрываясь схемой — BloombergShell продолжает покупать роSSийские энергоресурсы, прикрываясь схемой — Bloomberg
РоSSийские хлебопекари решили экономить на хлебеРоSSийские хлебопекари решили экономить на хлебе
В Японии перестанут страховать компании, которые работают в РоSSииВ Японии перестанут страховать компании, которые работают в РоSSии
Shell исподтишка покупает роSSийские энергоресурсы — BloombergShell исподтишка покупает роSSийские энергоресурсы — Bloomberg
В США ввели санкции против крупнейшей в мире роSSийской алмазодобывающей компанииВ США ввели санкции против крупнейшей в мире роSSийской алмазодобывающей компании
"Не эмбарго": роSSийские НПЗ на грани остановки, мазут будут просто сжигать, россиян ждет подорожание тепла"Не эмбарго": роSSийские НПЗ на грани остановки, мазут будут просто сжигать, россиян ждет подорожание тепла
Последние новости
Подгружаем последние новости