Подсолнечное масло в Украине подешевело

В Украине изменились цены на подсолнечное масло. Названы основные причины перемен на рынке продовольствия. Среди них не последнее место занимает рост предложения на фоне военных действий.

Стоимость нерафинированного подсолнечного масла в Украине начала снижаться на фоне стремительно роста предложения. Партии продукта, отправленного на экспорт, застряли на сухопутных границах с ЕС . Это произошло из-за отсутствия морского экспорта и наличием больших запасов у перерабатывающих предприятий.

Эксперты отмечают, что рост предложения никак не связан с уровнем спроса. Поставки подсолнечного масла в страны ЕС остаются востребованными, однако нарушение логистики и возникшие из-за этого проблемы перевозок привели к тому, что в Украине фиксируют увеличение предложения.

Логистические сбои уже отразились на ценах на подсолнечное масло. В период первой декады апреля 2022 года стоимость нерафинированного подсолнечного масла украинского производства рухнула в среднем на 9-13% - до 1300-1400 долларов за тонну. В некоторые дни цены падали до уровня 1200 долларов за тонну продукта.

К счастью, дефицита подсолнечного масла в Украине пока не ожидается. В то же время, аграрии предупреждают о сокращении площадей выращивания бахчевых, лука и томатов в текущем году, поскольку основные производственные регионы попали в зону боевых действий.

Напомним, качество подсолнечного масла на мировом рынке упало, поэтому продукт украинского производства изменится в цене в ближайшее время.