За месяц гривна на черном рынке укрепилась на 20%

После вторжения 24 февраля роSSийских войск в Украину курс гривны достигал 40 гривен за доллар. В начале апреля он уже был на уровне 31,25 гривен за доллар. Сегодня мы расскажем, благодаря чему за месяц войны гривна по отношению к доллару укрепилась почти на 20%.

За месяц гривна на черном рынке укрепилась на 20%

Во-первых, это стало возможным благодаря тому, что украинцы в марте активно продавали валюту. В частности, по официальным данным, в прошлом месяце украинцы продали на 350 млн долларов больше, чем купили.

Во-вторых, гривна укрепилась благодаря финансовой помощи Украине от международных партнеров. Большую часть средств было направлено на увеличение золотовалютных резервов НБУ, в результате чего они увеличились до 28,11 млрд долларов.

За месяц гривна на черном рынке укрепилась на 20%

В-третьих, продажа военных ОВГЗ. Кабмин планирует благодаря продаже "военных" облигаций внутреннего госзайма привлечь 400 млрд гривен.

Напомним, 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения в Украину роSSийских войск, НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен за доллар и запретил продавать доллары физлицам. Такой курс будет до конца войны.

Ранее был назван курс доллара на черном рынке в Украине во время войны.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреляПравительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
РоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробностиРоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Построят десятки тысяч квартир за три месяца: в Офисе президента рассказали, кто получит жилье бесплатноПостроят десятки тысяч квартир за три месяца: в Офисе президента рассказали, кто получит жилье бесплатно
Ситуация на валютном рынке улучшается: Нацбанк готов отменять ограниченияСитуация на валютном рынке улучшается: Нацбанк готов отменять ограничения
Курс доллара на "черном рынке" уже почти не отличается от зафиксированного НБУ на время войны - ШевченкоКурс доллара на "черном рынке" уже почти не отличается от зафиксированного НБУ на время войны - Шевченко
Угольное эмбарго РФ переносится на месяц — ReutersУгольное эмбарго РФ переносится на месяц — Reuters
Украина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке ВеликобританииУкраина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке Великобритании
Месяц войны обходится Украине в $10 млрдМесяц войны обходится Украине в $10 млрд
Британия может расконсервировать стратегические запасы нефти для снижения цен на рынке — BloombergБритания может расконсервировать стратегические запасы нефти для снижения цен на рынке — Bloomberg
Украинский Альфа-Банк начал предлагать короткие депозиты от недели до месяца под 10-11%Украинский Альфа-Банк начал предлагать короткие депозиты от недели до месяца под 10-11%
Объем торгов военными облигациями на вторичном рынке вырос до 6,6 млрд грн.Объем торгов военными облигациями на вторичном рынке вырос до 6,6 млрд грн.
Гривна вводится в оборот в неподконтрольной Украине "ДНР"Гривна вводится в оборот в неподконтрольной Украине "ДНР"
Последние новости
Подгружаем последние новости