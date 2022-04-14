За месяц гривна на черном рынке укрепилась на 20%

После вторжения 24 февраля роSSийских войск в Украину курс гривны достигал 40 гривен за доллар. В начале апреля он уже был на уровне 31,25 гривен за доллар. Сегодня мы расскажем, благодаря чему за месяц войны гривна по отношению к доллару укрепилась почти на 20%.

Во-первых, это стало возможным благодаря тому, что украинцы в марте активно продавали валюту. В частности, по официальным данным, в прошлом месяце украинцы продали на 350 млн долларов больше, чем купили.

Во-вторых, гривна укрепилась благодаря финансовой помощи Украине от международных партнеров. Большую часть средств было направлено на увеличение золотовалютных резервов НБУ, в результате чего они увеличились до 28,11 млрд долларов.

В-третьих, продажа военных ОВГЗ. Кабмин планирует благодаря продаже "военных" облигаций внутреннего госзайма привлечь 400 млрд гривен.

Напомним, 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения в Украину роSSийских войск, НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен за доллар и запретил продавать доллары физлицам. Такой курс будет до конца войны.

Ранее был назван курс доллара на черном рынке в Украине во время войны.