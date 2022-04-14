Канада предоставит Украине кредит в размере 500 млн канадских долларов на льготных условиях, - Минфин

Правительство Канады выделит Украине 500 миллионов канадских долларов на льготных условиях. Кредитное соглашение подписал глава Министерства финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Срок погашения кредита – 10 лет. Пока эти средства Украина использует, чтобы профинансировать свои приоритетные расходы.

По словам Сергея Марченко, решение канадского правительства является не только своевременным вкладом в поддержку финансовой стабильности Украины, но и помощью, приближающей победу Украины над роSSийским агрессором.

Напомним, Франция даст Украине дополнительные 100 млн евро на оборону.

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канадского премьер-министра Джастина Трюдо за финансовую и оборонную поддержку. Речь идет об 1 млрд канадских долларов и дополнительных $500 млн оборонной поддержки.

Правительство Канады вскоре организует несколько чартерных рейсов в Европу за украинскими беженцами.