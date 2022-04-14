Канада предоставит Украине кредит в размере 500 млн канадских долларов на льготных условиях, - Минфин
Кредитное соглашение уже подписал глава министерства Сергей Марченко.
Правительство Канады выделит Украине 500 миллионов канадских долларов на льготных условиях. Кредитное соглашение подписал глава Министерства финансов Сергей Марченко.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Срок погашения кредита – 10 лет. Пока эти средства Украина использует, чтобы профинансировать свои приоритетные расходы.
По словам Сергея Марченко, решение канадского правительства является не только своевременным вкладом в поддержку финансовой стабильности Украины, но и помощью, приближающей победу Украины над роSSийским агрессором.
Напомним, Франция даст Украине дополнительные 100 млн евро на оборону.
На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канадского премьер-министра Джастина Трюдо за финансовую и оборонную поддержку. Речь идет об 1 млрд канадских долларов и дополнительных $500 млн оборонной поддержки.
Правительство Канады вскоре организует несколько чартерных рейсов в Европу за украинскими беженцами.