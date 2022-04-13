Нафтогаз просит украинцев оплатить квитанции за март: как рассчитаться за газ онлайн

Украинцам отменили штрафы за неуплату платежек за газ во время войны. Несмотря на то, что потребителей не будут отрезать от услуг за неуплату, в Нафтогазе просят людей по возможности оплачивать квитанции, чтобы поддержать своего поставщика.

В Нафтогазе просят украинцев оплатить квитанции за март: как рассчитаться за газ онлайн

В пресс-службе Нафтогаза сделали заявление, что с пониманием относятся к своим клиентам, но при этом просят и понять своего поставщика.

"Мы понимаем ситуацию каждого, потому просим вас оплатить счета по возможности…Мы формируем платежки ежемесячно 10-12 числа. Сумма к оплате рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз)", – напомнили в Нафтогазе.

Украинцам, которые покинули свои дома, платежки приходят в личный онлайн-кабинет на my.gas.ua. Также получить квитанцию за потребленный газ можно в чате GASUA у Viber или Telegram, либо на электронную почту.

Оплатить платежки можно также в режиме онлайн одним из предложенных способов: в личном кабинете на my.gas.ua, через сайты и мобильные приложения банков, с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay), либо через платежные терминалы самообслуживания.

При оплате в режиме онлайн клиенты Нафтогаза получают скидку 1%, если совершают оплату не позже 15 числа текущего месяца. Таким образом, если в ближайшие дни заплатить платежку за март, то можно получить свой процент скидки на оплату в следующем месяце.

Нафтогаз формирует платежи ежемесячно 10-12 числа. Сумма к оплате рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает оператор ГРМ (облгаз).

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе не смогли пока что ответить, каким будет тариф на газ с 1 мая.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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