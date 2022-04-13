В Минэкономики рассказали, какой объем инвестиций понадобится Украине для скорейшего послевоенного восстановления
Ускорить восстановление Украины после войны смогут приглашенные иностранные инвесторы, информирует
Заместитель министра экономики Украины Денис Кудин считает, что для скорейшего послевоенного восстановления Украина должна выйти на темпы получения инвестиций в размере примерно 35% ВВП, или 70 млрд долларов США в год в течение минимум десяти лет. Об этом он заявил в эфире телемарафона.
"Для быстрого послевоенного восстановления мы должны выйти на темпы инвестиций примерно 35% ВВП. Последний ВВП у нас был 200 млрд долларов США 35% - это примерно 70 миллиардов долларов США ежегодно", - сказал Кудин.
Он также добавил, что долговременные инвестиционные ожидания вызваны объемами разрушений и нанесенного украинской экономике большого ущерба.
"Нельзя все восстановить за один год. Усилия (инвесторов – ред.) должны быть направлены хотя бы в течение десяти лет", – отметил Кудин.
Он подчеркнул, что у Украины есть шанс пригласить ведущих инвесторов. Это поможет росту экономики.
"Мы работаем со многими ведущими странами мира, чьи акции котируются на биржах. Наша ключевая задача, чтобы они пришли в Украину, открыли здесь бизнес и начали работать", - отметил замминистра экономики.
Чиновник заявил, что правительство уже приступило к централизованному планированию развития отраслей экономики и определяет действия, которые нужно предпринять.