В Минэкономики рассказали, какой объем инвестиций понадобится Украине для скорейшего послевоенного восстановления

Заместитель министра экономики Украины Денис Кудин считает, что для скорейшего послевоенного восстановления Украина должна выйти на темпы получения инвестиций в размере примерно 35% ВВП , или 70 млрд долларов США в год в течение минимум десяти лет. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Для быстрого послевоенного восстановления мы должны выйти на темпы инвестиций примерно 35% ВВП . Последний ВВП у нас был 200 млрд долларов США 35% - это примерно 70 миллиардов долларов США ежегодно", - сказал Кудин.

Он также добавил, что долговременные инвестиционные ожидания вызваны объемами разрушений и нанесенного украинской экономике большого ущерба.

"Нельзя все восстановить за один год. Усилия (инвесторов – ред.) должны быть направлены хотя бы в течение десяти лет", – отметил Кудин.

Он подчеркнул, что у Украины есть шанс пригласить ведущих инвесторов. Это поможет росту экономики.

"Мы работаем со многими ведущими странами мира, чьи акции котируются на биржах. Наша ключевая задача, чтобы они пришли в Украину, открыли здесь бизнес и начали работать", - отметил замминистра экономики.

Чиновник заявил, что правительство уже приступило к централизованному планированию развития отраслей экономики и определяет действия, которые нужно предпринять.