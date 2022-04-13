РоSSийскую водку россиянам придется пить самим: Швейцария ввела пятый пакет санкций
Санкционный пакет Швейцарии идентичен пятому пакету санкций против РФ со стороны Евросоюза, информирует
Нейтральная до недавнего времени Швейцария ввела очередные санкции против РоSSии из-за ее вторжения в Украину. Об этом сообщает
Этот пакет ограничений стал пятым, которые ввела Швейцария. Отмечается, что санкционный пакет Швейцарии идентичен пятому пакету санкций против РФ со стороны Евросоюза. Он был введен на прошлой неделе. Среди прочего санкции касаются запрета на ввоз в страну роSSийского угля и водки, а также деятельности 200 физических и юридических лиц.
"Швейцария повторяет торговые и финансовые санкции, введенные Европейским союзом против РоSSии из-за продолжения войны в Украине. Последние на данный момент ограничения включают запрет на ввоз в страну роSSийского угл, а также других продуктов, в частности водки. Кроме того, в черный список Швейцарии также попали 200 физических и юридических лиц из РоSSии. Среди них – две дочери президента Путина", – говорится в сообщении.
Среди последних – две дочери президента РоSSии Владимира Путина.