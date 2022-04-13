РоSSийскую водку россиянам придется пить самим: Швейцария ввела пятый пакет санкций

Нейтральная до недавнего времени Швейцария ввела очередные санкции против РоSSии из-за ее вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg .

Этот пакет ограничений стал пятым, которые ввела Швейцария. Отмечается, что санкционный пакет Швейцарии идентичен пятому пакету санкций против РФ со стороны Евросоюза . Он был введен на прошлой неделе. Среди прочего санкции касаются запрета на ввоз в страну роSSийского угля и водки, а также деятельности 200 физических и юридических лиц.

"Швейцария повторяет торговые и финансовые санкции, введенные Европейским союзом против РоSSии из-за продолжения войны в Украине. Последние на данный момент ограничения включают запрет на ввоз в страну роSSийского угл, а также других продуктов, в частности водки. Кроме того, в черный список Швейцарии также попали 200 физических и юридических лиц из РоSSии. Среди них – две дочери президента Путина", – говорится в сообщении.

Среди последних – две дочери президента РоSSии Владимира Путина.