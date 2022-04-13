РоSSийскую водку россиянам придется пить самим: Швейцария ввела пятый пакет санкций

Санкционный пакет Швейцарии идентичен пятому пакету санкций против РФ со стороны Евросоюза, информирует ZN.ua.

РоSSийскую водку россиянам придется пить самим: Швейцария ввела пятый пакет санкций

Нейтральная до недавнего времени Швейцария ввела очередные санкции против РоSSии из-за ее вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот пакет ограничений стал пятым, которые ввела Швейцария. Отмечается, что санкционный пакет Швейцарии идентичен пятому пакету санкций против РФ со стороны Евросоюза. Он был введен на прошлой неделе. Среди прочего санкции касаются запрета на ввоз в страну роSSийского угля и водки, а также деятельности 200 физических и юридических лиц.

"Швейцария повторяет торговые и финансовые санкции, введенные Европейским союзом против РоSSии из-за продолжения войны в Украине. Последние на данный момент ограничения включают запрет на ввоз в страну роSSийского угл, а также других продуктов, в частности водки. Кроме того, в черный список Швейцарии также попали 200 физических и юридических лиц из РоSSии. Среди них – две дочери президента Путина", – говорится в сообщении.

Среди последних – две дочери президента РоSSии Владимира Путина.


Лия Ильченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
РоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробностиРоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробности
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Блок рекламы


Похожие новости
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
В мае нефтедобыча в РФ упадет на 3 млн б/с из-за санкций — МЭАВ мае нефтедобыча в РФ упадет на 3 млн б/с из-за санкций — МЭА
Беларусь ввела запрет на вывоз соли, сахара, муки и макаронных изделийБеларусь ввела запрет на вывоз соли, сахара, муки и макаронных изделий
Сколько стоит купить квартиру в Польше: цены на недвижимость в столице и пригородахСколько стоит купить квартиру в Польше: цены на недвижимость в столице и пригородах
Канада ввела денежные выплаты для украинских беженцевКанада ввела денежные выплаты для украинских беженцев
Расчеты за роSSийский газ в рублях будут считаться обходом санкций против РоSSии – глава ЕврокомиссииРасчеты за роSSийский газ в рублях будут считаться обходом санкций против РоSSии – глава Еврокомиссии
Казахский банк помогает россиянам оформлять карты Visa и MasterCard в обход санкцийКазахский банк помогает россиянам оформлять карты Visa и MasterCard в обход санкций
Бельгия заблокировала почти 200 миллиардов евро платежей из-за антироSSийских санкцийБельгия заблокировала почти 200 миллиардов евро платежей из-за антироSSийских санкций
Страны ЕС и G7 фактически начали внедрение наиболее убийственных для экономики РоSSии санкций - эмбарго на нефть и газСтраны ЕС и G7 фактически начали внедрение наиболее убийственных для экономики РоSSии санкций - эмбарго на нефть и газ
Новый пакет санкций ЕС против РоSSии: запрет на импорт угля, калийных удобрений и ограничение грузовых перевозокНовый пакет санкций ЕС против РоSSии: запрет на импорт угля, калийных удобрений и ограничение грузовых перевозок
Последние новости
Подгружаем последние новости