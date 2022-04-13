На психологическую помощь украинским беженцам Еврокомиссия выделила €9 млн

9 миллионов евро на психологическую помощь беженцам из Украины выделила Европейская комиссия (ЕК) из своего фонда EU4Health.

"Мы должны оказывать необходимую психиатрическую и психологическую поддержку всем, кто в ней нуждается. Благодаря этому дополнительному финансированию мы обеспечим быстрое оказание этой помощи на местах при содействии наших партнерских организаций", - заявила член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.

Финансирование позволит Международной федерации обществ Красного Креста и неправительственным организациям поддерживать медицинских работников в выполнении их задач.