На психологическую помощь украинским беженцам Еврокомиссия выделила €9 млн

Покинуть родной дом и жить на «чужбине» может быть сложнее, чем кажется, а может быть и невыносимо, информирует ZN.ua.

На психологическую помощь украинским беженцам Еврокомиссия выделила €9 млн

9 миллионов евро на психологическую помощь беженцам из Украины выделила Европейская комиссия (ЕК) из своего фонда EU4Health.

"Мы должны оказывать необходимую психиатрическую и психологическую поддержку всем, кто в ней нуждается. Благодаря этому дополнительному финансированию мы обеспечим быстрое оказание этой помощи на местах при содействии наших партнерских организаций", - заявила член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.

Финансирование позволит Международной федерации обществ Красного Креста и неправительственным организациям поддерживать медицинских работников в выполнении их задач.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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