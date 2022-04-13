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2022-04-13
На психологическую помощь украинским беженцам Еврокомиссия выделила €9 млн
Покинуть родной дом и жить на «чужбине» может быть сложнее, чем кажется, а может быть и невыносимо, информирует
9 миллионов евро на психологическую помощь беженцам из Украины выделила
"Мы должны оказывать необходимую психиатрическую и психологическую поддержку всем, кто в ней нуждается. Благодаря этому дополнительному финансированию мы обеспечим быстрое оказание этой помощи на местах при содействии наших партнерских организаций", - заявила член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.
Финансирование позволит Международной федерации обществ Красного Креста и неправительственным организациям поддерживать медицинских работников в выполнении их задач.
Анастасия Дэйна, ZN.ua