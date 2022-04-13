У Абрамовича заблокировали активы на 7 миллиардов долларов в налоговом офшоре Джерси

Правоохранители провели обыск в помещении, которое может быть связано с олигархом, информирует ZN.ua.

У Абрамовича заблокировали активы на 7 миллиардов долларов в налоговом офшоре Джерси
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Более 7 миллиардов долларов, принадлежащих Роману Абрамовичу, были заморожены властями в оффшорной зоне острова Джерси (часть Нормандских островов). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление местного правительства в среду.

"Королевский суд Джерси издал приказ о блокировании активов", - говорится в заявлении местного правительства в среду.

Кроме того, правоохранители произвели обыск в помещении, которое может быть связано с олигархом.

В прошлом месяце Европейский Союз и Британия наложили на Абрамовича санкции на фоне ограничения финансовой свободы приближенных к Путину роSSийских олигархов. В то же время Абрамовичу удалось уберечься от санкций США. Одна из версий – его роль в переговорах между Россией и Украиной.

Западные санкции против Абрамовича заморозили его активы и поставили под вопрос будущее футбольного клуба "Челси".

Напомним, Джерси, как часть Нормандских островов, имеет собственное правительство, но принадлежит юрисдикции Британии. Джерси долгое время считается "налоговой гаванью" для олигархов, и внесен украинским правительством в перечень оффшорных зон.

Британия ввела новые санкции против семи роSSийских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаской и главой "Газпрома" Миллером.

В то же время, в начале марта чиновники Министерства финансов США создали пакет санкций, чтобы наказать Романа Абрамовича после начала войны РоSSии против Украины. Но когда настала пора их внедрять, из Совета национальной безопасности в Белом доме поступило распоряжение отложить наказание роSSийского олигарха.

Причиной вывода Абрамовича из-под санкций стали якобы советы Президента Украины Владимира Зеленского, который во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предложил не вводить санкции против Абрамовича, из-за того, что тот может оказаться полезным посредником с Россией в процессе мирных переговоров. Об этом писала Wall Street Journal с ссылкой на собственные источники. Президент Байден обсуждал с украинским лидером ряд санкций, включая те, которые были нацелены против Абрамовича.


Лия Ильченко, ZN.ua

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