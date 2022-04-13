Нидерланды заморозили роSSийские активы на сумму до 600 миллионов евро

Правоохранительные органы Нидерландов также проверяют, есть ли еще компании и лица из РФ, чье имущество можно заморозить, информирует ZN.ua.

Нидерланды заморозили роSSийские активы на сумму до 600 миллионов евро
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Нидерланды заморозили до 600 млн евро активов РФ. Правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании и лица, чье имущество можно заморозить, сообщил национальный координатор по соблюдению и исполнению санкций в МИД Нидерландов Стеф Блок.

«Как и многие граждане Нидерландов, я тоже смотрю телевизор и вижу ужасные кадры из Украины. Многие жители Нидерландов преданы Украине, потому что они, как и я, шокированы ежедневно появляющимися новостями. Как координатор санкций, я могу помочь россиянам ответить за то, что они сделали», - заявил Блок.

По его словам, в Нидерландах заморозили от 500 до 600 миллионов роSSийских активов.

«Для нескольких стран, которые заморозили больше, действовали особые обстоятельства. К примеру, Центральный банк Франции имел на счете 22 миллиарда евро от Центрального банка РФ. У нас такого не было», – отметил Блок.

Он также добавил, что правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании и лица из РФ, чьи активы и имущество еще можно заморозить.

«Мы очень внимательно проверяем, не пропустили ли компании или лиц в первом раунде заморозки. На данный момент у нас нет конкретных признаков того, что это имеет место в больших масштабах. Однако правоохранительные органы проверяют, есть ли еще компании и лица, чье имущество мы можем заморозить», – уточнил Блок.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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