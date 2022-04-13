Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам

По данным Опендатабота, более 3,2 тыс. популярных торговых марок, продукцию которых ежедневно покупают украинцы, принадлежат резидентам РФ .

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Среди наиболее известных брендов:

марки детского питания (Агуша, Засинайко, Тема/Тёма);

чаи (Лисма, Curtis, Майский);

молочные продукты (Простоквашино, Актуаль, Веселый молочник, Чудо);

косметика (Faberlic);

лекарства (Виферон, Диоксидин, Реабилар);

пиво (Балтика, Жигули);

медиа (АиФ, РБК).

Вознаграждение за использование этих ТМ ранее перечислялось в РФ . В будущем существует вариант, что их перерегистрируют на новых собственников не из РФ , чтобы избежать санкций и продолжить работать на украинском рынке.

«С начала войны Укрпатент продолжает прием и рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и передачу прав на уже существующие. На смену владельцу торговой марки требуется около трех месяцев. Итак, за 2 месяца мы увидим в реестре первые попытки передать роSSийские ТМ на европейских или азиатских владельцев», — говорит Алексей Сердюк, патентный поверенный.

Популярные в Украине торговые марки, которые принадлежат резидентам РоSSии

Продукты питания Простоквашино АО «ДАНОН РОССИЯ» Сurtis ООО «МАЙ» Ермолино АО «Инвест Альянс» Веселый молочник ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» Чудо ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» Суши wok Фурсов Алексей Васильевич Лисма ЗАО Компания «Май» Евразия Фурсов Алексей Васильевич Балтика ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Жигулы ООО «Стратегия»

Детские продукты и товары Тёма АО «ДАНОН РОССИЯ» Агуша ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» Засинайко ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» Некусайка ООО «ЮПЕКО» Фиксики АО «АЭРОПЛАН»

Лекарства Виферон ООО «Ферон» Диоксидин ОАО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА»

Медиа АиФ — Аргументы и факты АО «Аргументы и факты» РБК ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»