Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам

По данным Опендатабота, более 3,2 тыс. популярных торговых марок, продукцию которых ежедневно покупают украинцы, принадлежат резидентам РФ.

Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
фото: dreamstime.com

Среди наиболее известных брендов:

  • марки детского питания (Агуша, Засинайко, Тема/Тёма);
  • чаи (Лисма, Curtis, Майский);
  • молочные продукты (Простоквашино, Актуаль, Веселый молочник, Чудо);
  • косметика (Faberlic);
  • лекарства (Виферон, Диоксидин, Реабилар);
  • пиво (Балтика, Жигули);
  • медиа (АиФ, РБК).

Вознаграждение за использование этих ТМ ранее перечислялось в РФ. В будущем существует вариант, что их перерегистрируют на новых собственников не из РФ, чтобы избежать санкций и продолжить работать на украинском рынке.

«С начала войны Укрпатент продолжает прием и рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и передачу прав на уже существующие. На смену владельцу торговой марки требуется около трех месяцев. Итак, за 2 месяца мы увидим в реестре первые попытки передать роSSийские ТМ на европейских или азиатских владельцев», — говорит Алексей Сердюк, патентный поверенный.

Популярные в Украине торговые марки, которые принадлежат резидентам РоSSии

Продукты питания

Простоквашино АО «ДАНОН РОССИЯ»
Сurtis ООО «МАЙ»
Ермолино АО «Инвест Альянс»
Веселый молочник ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»
Чудо ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»
Суши wok Фурсов Алексей Васильевич
Лисма ЗАО Компания «Май»
Евразия Фурсов Алексей Васильевич
Балтика ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
Жигулы ООО «Стратегия»

Детские продукты и товары

Тёма АО «ДАНОН РОССИЯ»
Агуша ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»
Засинайко ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»
Некусайка ООО «ЮПЕКО»
Фиксики АО «АЭРОПЛАН»

Лекарства

Виферон ООО «Ферон»
Диоксидин ОАО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА»

Медиа

АиФ — Аргументы и факты АО «Аргументы и факты»
РБК ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»

Другое

Раптор ООО «ЮПЕКО»
Faberlic/ Фаберлик ОАО «ФАБЕРЛИК»
Чистая линия Галант Павел Владимирович
Gloria jeans Мельников Владимир Владимирович


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