Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
По данным Опендатабота, более 3,2 тыс. популярных торговых марок, продукцию которых ежедневно покупают украинцы, принадлежат резидентам РФ.
Среди наиболее известных брендов:
- марки детского питания (Агуша, Засинайко, Тема/Тёма);
- чаи (Лисма, Curtis, Майский);
- молочные продукты (Простоквашино, Актуаль, Веселый молочник, Чудо);
- косметика (Faberlic);
- лекарства (Виферон, Диоксидин, Реабилар);
- пиво (Балтика, Жигули);
- медиа (АиФ, РБК).
Вознаграждение за использование этих ТМ ранее перечислялось в РФ. В будущем существует вариант, что их перерегистрируют на новых собственников не из РФ, чтобы избежать санкций и продолжить работать на украинском рынке.
«С начала войны Укрпатент продолжает прием и рассмотрение заявок на регистрацию новых торговых марок и передачу прав на уже существующие. На смену владельцу торговой марки требуется около трех месяцев. Итак, за 2 месяца мы увидим в реестре первые попытки передать роSSийские ТМ на европейских или азиатских владельцев», — говорит Алексей Сердюк, патентный поверенный.
Популярные в Украине торговые марки, которые принадлежат резидентам РоSSии
Продукты питания
|Простоквашино
|АО «ДАНОН РОССИЯ»
|Сurtis
|ООО «МАЙ»
|Ермолино
|АО «Инвест Альянс»
|Веселый молочник
|ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»
|Чудо
|ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»
|Суши wok
|Фурсов Алексей Васильевич
|Лисма
|ЗАО Компания «Май»
|Евразия
|Фурсов Алексей Васильевич
|Балтика
|ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
|Жигулы
|ООО «Стратегия»
Детские продукты и товары
|Тёма
|АО «ДАНОН РОССИЯ»
|Агуша
|ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»
|Засинайко
|ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания»
|Некусайка
|ООО «ЮПЕКО»
|Фиксики
|АО «АЭРОПЛАН»
Лекарства
|Виферон
|ООО «Ферон»
|Диоксидин
|ОАО «ВАЛЕНТА ФАРМАЦЕВТИКА»
Медиа
|АиФ — Аргументы и факты
|АО «Аргументы и факты»
|РБК
|ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Другое
|Раптор
|ООО «ЮПЕКО»
|Faberlic/ Фаберлик
|ОАО «ФАБЕРЛИК»
|Чистая линия
|Галант Павел Владимирович
|Gloria jeans
|Мельников Владимир Владимирович