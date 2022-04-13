Большинство инвесторов ожидают глобальную рецессию — опрос

Опасения крупных институциональных инвесторов касательно перспектив глобального экономического роста из-за ситуации в Украине находятся на самом высоком уровне более четверти века. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на Financial Times .

В марте 71% управляющих фондами заявили, что ожидают ослабления мировой экономики в течение следующих 12 месяцев, согласно опросу Bank of America. Банк собрал мнения 292 специалистов по инвестициям, которые вместе управляют активами на $833 млрд.

Стагфляцию — нежелательное сочетание экономического роста ниже тренда и инфляцию выше тренда — сейчас ожидают две трети респондентов. Это худшее значение этого показателя с августа 2008 года, за месяц до краха Lehman Brothers.

Ожидания прибыли компаний резко ухудшились, а риски для стабильности рынка снова вернулись к наблюдаемым в марте 2020 года экстремальным уровням.

Признаки рецессии становятся все более очевидными на рынке недвижимости США и среди малого бизнеса, на который приходится почти половина занятости в частном секторе США .

Также опрос показал, что

Руководители фондов ожидают, что ФРС повысит ставку семь раз до конца года, хотя еще в прошлом месяце они прогнозировали четыре. Они прогнозируют, что цикл усиления монетарной политики завершится в апреле следующего года.

Инвесторы открывают длинные позиции в сырье, наличных, секторах здравоохранении и энергетике, но избегают облигаций, дискреционных акций и европейских компаний.

64% инвесторов ожидают, что индекс S&P 500 упадет ниже уровня 4000, перед тем как вырасти до уровня выше 5000. Инвесторы также ожидают, что ФРС вмешается, если эталонный индекс упадет до 3?637 пунктов. Напомним, что 11 апреля индекс закрылся на значении в 4412 пунктов.

Напомним

Ранее стратег Bank of America Майкл Хартнетт спрогнозировал, что индекс S&P 500 к концу года упадет на 11%.

По мнению аналитика, на фоне восстановления потребительского спроса, сохранения разрывов в цепочках поставок и войны в Украине инфляция «вышла из-под контроля», достигнув пиковых значений за 40 лет.

За инфляционным шоком следует шок процентных ставок и далее шок рецессии, предупредил он.