Греция впервые за 22 года начнет разведку газовых месторождений, чтобы избавиться от энергетической зависимости

В то же время страна наращивает возобновляемые источники энергии, информирует ZN.ua.

Греция впервые за 22 года начнет разведку газовых месторождений, чтобы избавиться от энергетической зависимости
© unsplash/mattartz

Вторжение РоSSии в Украину выявило «структурную энергетическую слабость Европы», что имеет последствия для всех граждан ЕС. Греция приступит к разведке углеводородов впервые за последние 22 года, чтобы избавиться от энергетической зависимости, сообщает Protagon.

«Греция ускоряет разведку углеводородов, наша страна может иметь значительные запасы газа», - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Он уточнил, что разведка газовых залежей будет завершена до конца следующего года, а первые разведывательные бурения будут проведены еще до конца 2023 года.

«Если у нас есть полезные объемы (газа – ред.), мы заменим импорт национальным богатством… Но мы должны точно знать, есть ли запасы газа, которые будут экономически выгодными», – добавил Мицотакис.

По его мнению, вторжение РФ в Украину выявило «структурную энергетическую слабость Европы», что имеет последствия для всех граждан ЕС.

Сообщается, что Греция покрывает около 40% своих годовых потребностей в энергии за счет роSSийского газа. В то же время страна наращивает возобновляемые источники энергии.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
РоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробностиРоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробности
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Блок рекламы


Похожие новости
Впервые за 40 лет: инфляция в США достигла 8,5%Впервые за 40 лет: инфляция в США достигла 8,5%
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Первый с 1917 года внешний дефолт РФ кажется неизбежным — BloombergПервый с 1917 года внешний дефолт РФ кажется неизбежным — Bloomberg
Германия может отказаться от роSSийской нефти уже к концу годаГермания может отказаться от роSSийской нефти уже к концу года
На Западе оценили укрепление рубля: «сказки» для народа и союзников в Азии, чтобы уйти от расчетов в долларах и евроНа Западе оценили укрепление рубля: «сказки» для народа и союзников в Азии, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро
С начала года хакеры и мошенники украли более $1 миллиарда в криптовалютеС начала года хакеры и мошенники украли более $1 миллиарда в криптовалюте
Украинцам отменили один налог: за что можно будет не платить в ближайшие два годаУкраинцам отменили один налог: за что можно будет не платить в ближайшие два года
"Нафтогаз" получит кредит на восстановление критической энергетической инфраструктуры"Нафтогаз" получит кредит на восстановление критической энергетической инфраструктуры
Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира от ForbesИлон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира от Forbes
Поступления нефтегазовых доходов в бюджет РФ в марте рухнули почти в полтора разаПоступления нефтегазовых доходов в бюджет РФ в марте рухнули почти в полтора раза
Последние новости
Подгружаем последние новости