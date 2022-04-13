Греция впервые за 22 года начнет разведку газовых месторождений, чтобы избавиться от энергетической зависимости

Вторжение РоSSии в Украину выявило «структурную энергетическую слабость Европы», что имеет последствия для всех граждан ЕС . Греция приступит к разведке углеводородов впервые за последние 22 года, чтобы избавиться от энергетической зависимости, сообщает Protagon .

«Греция ускоряет разведку углеводородов, наша страна может иметь значительные запасы газа», - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Он уточнил, что разведка газовых залежей будет завершена до конца следующего года, а первые разведывательные бурения будут проведены еще до конца 2023 года.

«Если у нас есть полезные объемы (газа – ред.), мы заменим импорт национальным богатством… Но мы должны точно знать, есть ли запасы газа, которые будут экономически выгодными», – добавил Мицотакис.

По его мнению, вторжение РФ в Украину выявило «структурную энергетическую слабость Европы», что имеет последствия для всех граждан ЕС .

Сообщается, что Греция покрывает около 40% своих годовых потребностей в энергии за счет роSSийского газа. В то же время страна наращивает возобновляемые источники энергии.