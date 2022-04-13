Налоги в Украине: требования по уплате налогов для работающих в Польше украинцев

Украинцы, которые выехали в Польшу, в некоторых случаях должны платить налоги в Украине. В Налоговом кодексе прописаны все критерии уплаты взносов для физических лиц.

Украинцам напомнили о необходимости платить налоги в Украине, даже если они работают в Польше

Согласно украинскому законодательству, вопрос уплаты налогов для лиц, которые работают за рубежом, зависит от налогового физического лица. Налоговым резидентом Украины считается лицо с постоянным местожительством в Украине.

Кроме того, налоговыми резидентами Украины считаются физические лица, которые имеют тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине; постоянно проживающие на территории Украины не менее 183 дне; если в Украине постоянно проживают члены его семьи; в случае регистрации в Украине как субъекта предпринимательской деятельности или как самозанятое лицо.

Украинцам напомнили о необходимости платить налоги в Украине, даже если они работают в Польше

В то же время, согласно законодательству Польши, лица, которые имеют центр жизненных интересов на территории Польши или проживающие более 183 дней на территории Польши, являются польскими резидентами и обязаны платить налоги.

Что касается фрилансеров и удаленных работников, которые выполняют свои рабочие обязанности на территории других государств, то налоговые отчисления производятся в казну той страны, где зарегистрировано предприятие. При этом, статус беженца не имеет прямого отношения к уплате налогов.

Напомним, ранее украинским предпринимателям рассказали, что ждет их бизнес после войны. Как будут начисляться налоги и размеры налоговых сборов?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
РоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробностиРоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробности
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Блок рекламы


Похожие новости
Рынок жилья в Украине ожил в трех регионах: что происходит с ценамиРынок жилья в Украине ожил в трех регионах: что происходит с ценами
Астронавт Скотт Келли собрал более 500 тысяч долларов для помощи УкраинеАстронавт Скотт Келли собрал более 500 тысяч долларов для помощи Украине
Популярный мем Coffin Dance продали как NFT, 25% денег перечислят УкраинеПопулярный мем Coffin Dance продали как NFT, 25% денег перечислят Украине
Украинцев призвали по возможности платить «коммуналку»Украинцев призвали по возможности платить «коммуналку»
Пособие по безработице в Украине уменьшитсяПособие по безработице в Украине уменьшится
МВФ одобрил дополнительную помощь Молдове, столкнувшейся с последствиями войны на УкраинеМВФ одобрил дополнительную помощь Молдове, столкнувшейся с последствиями войны на Украине
За прошлую неделю почти 2 тыс. украинцев приобрели военные облигацииЗа прошлую неделю почти 2 тыс. украинцев приобрели военные облигации
Всемирный банк прогнозирует, что уровень бедности украинцев увеличится до 70%Всемирный банк прогнозирует, что уровень бедности украинцев увеличится до 70%
Ощадбанк вернул кредиты для некоторых украинцевОщадбанк вернул кредиты для некоторых украинцев
Сколько стоит купить квартиру в Польше: цены на недвижимость в столице и пригородахСколько стоит купить квартиру в Польше: цены на недвижимость в столице и пригородах
Последние новости
Подгружаем последние новости