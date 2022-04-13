Налоги в Украине: требования по уплате налогов для работающих в Польше украинцев

Украинцы, которые выехали в Польшу , в некоторых случаях должны платить налоги в Украине. В Налоговом кодексе прописаны все критерии уплаты взносов для физических лиц.

Согласно украинскому законодательству, вопрос уплаты налогов для лиц, которые работают за рубежом, зависит от налогового физического лица. Налоговым резидентом Украины считается лицо с постоянным местожительством в Украине.

Кроме того, налоговыми резидентами Украины считаются физические лица, которые имеют тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине; постоянно проживающие на территории Украины не менее 183 дне; если в Украине постоянно проживают члены его семьи; в случае регистрации в Украине как субъекта предпринимательской деятельности или как самозанятое лицо.

В то же время, согласно законодательству Польши , лица, которые имеют центр жизненных интересов на территории Польши или проживающие более 183 дней на территории Польши , являются польскими резидентами и обязаны платить налоги.

Что касается фрилансеров и удаленных работников, которые выполняют свои рабочие обязанности на территории других государств, то налоговые отчисления производятся в казну той страны, где зарегистрировано предприятие. При этом, статус беженца не имеет прямого отношения к уплате налогов.

Напомним, ранее украинским предпринимателям рассказали, что ждет их бизнес после войны. Как будут начисляться налоги и размеры налоговых сборов?