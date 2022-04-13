Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо

Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 29,32 грн/литр и дизтоплива — 32,65 грн/литр, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на средину апреля. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Как изменилась стоимость

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 33,87 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 37,65 грн/литр.

По сравнению с концом марта средняя цена на бензин увеличена на 0,34 грн/литр, на ДТ — на 0,22 грн/литр.

Напомним

Украина продлила карантин до 31 мая 2022 года. На период его действия правительство постановлением №?140 от 9 февраля 2022 года установило предельные уровни торговой надбавки до средней цены дизельного горючего не выше 5 грн/литр, бензина — не выше 4,55 грн/литр.