Рынок жилья в Украине ожил в трех регионах: что происходит с ценами

В Украине постепенно возобновляется строительство новых жилых домов. Активнее всего жилье строят в мирных регионах, которые освободились от роSSийской агрессии. По данным риелторов, в 10 областях из 782 недостроенных жилых комплексов работы идут уже на 164 объектах. Это значит, что спрос на жилье постепенно возобновляется, и инвесторы вкладывают деньги в дальнейшее строительство.

Рынок жилья в Украине ожил в трех регионах: что происходит с ценами на квартиры в новостройках

По словам директор City Development Solutions Романа Герасимчука, лидерами по количеству возобновленных строек являются на сегодняшний день Львов, Одесса и Черновцы. За работу взялись прежде всего те застройщики, у которых остался довоенный запас средств и материалов.

Во Львове насчитывается 71 "размороженный" ЖК, в Одессе возобновлены работы на 32 ЖК из 144 недостроенных. В Киеве рынок недвижимости пока не ожил. Стройматериалы доставляются в основном с востока страны, а там сейчас обостренная военная ситуация.

Спрос на жилье в некоторой степени повысился из-за наплыва переселенцев с востока и севера Украины в данные города. Он гораздо ниже довоенного, ведь люди все таки ждут стабилизации военной ситуации и надеются вернутся в свои дома. Однако, во Львове и Одессе уже зафиксированы сделки по продаже квартир переселенцам.

Чтобы привлечь покупателей, некоторые застройщики фиксируют для них курс доллара на уровне, ниже официального показателя НБУ, и предлагают скидки. Даже при таком раскладе, квартиры стоят уже дороже, чем до войны. Например, еще 17 февраля однокомнатная квартира комфорт класса во Львове стоила около 1 млн грн, а сейчас стоимость выросла до 1,1 млн.

Ранее сообщалось, сколько стоит купить квартиру в городах Польши.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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