Астронавт Скотт Келли собрал более 500 тысяч долларов для помощи Украине

Американский астронавт Скотт Келли, который провел год на Международной космической станции и вместе со своим братом-близнецом участвует в проекте NASA по изучению влияния длительного пребывания в космосе на человека, собрал более 500 тысяч долларов для помощи украинцам. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter .