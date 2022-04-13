Астронавт Скотт Келли собрал более 500 тысяч долларов для помощи Украине

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Астронавт Скотт Келли собрал более 500 тысяч долларов для помощи Украине
Скотт Келли поддержал Украину
© unsplash/karohubert

Американский астронавт Скотт Келли, который провел год на Международной космической станции и вместе со своим братом-близнецом участвует в проекте NASA по изучению влияния длительного пребывания в космосе на человека, собрал более 500 тысяч долларов для помощи украинцам. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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