Нацбанк второй раз выкупил военные облигации на 20 млрд грн

Во вторник, 12 апреля, Национальный банк снова выкупил военные облигации на сумму 20 млрд грн. По состоянию на 13 апреля, портфель военных ОВГЗ в собственности НБУ составляет 40 млрд грн, пишет регулятор.

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Зачем Нацбанк покупает облигации

«Сегодня такая поддержка бюджета Нацбанком является необходимым шагом с учетом необходимости обеспечения должного отпора широкомасштабной вооруженной агрессии РоSSии против Украины», — сообщают в НБУ.

Нацбанк будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах и прозрачным способом. «Это позволит минимизировать риски разбалансирования инфляционных ожиданий, высокой инфляции и нарушения макрофинансовой стабильности», — добавляют там.

Кроме того, это будет способствовать более быстрому возвращению функционирования экономики и финансовых рынков к рыночным принципам, а также не будет создавать угрозу процессу евроинтеграции Украины и сотрудничества с международными финансовыми донорами.

Напомним, по результатам 14 аукционов по продаже военных облигаций, которые проводит Министерство финансов, в государственный бюджет Украины привлекли более 30,26 млрд грн, около $12 млн и €143,38 млн.