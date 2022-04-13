За апрель на пенсионные выплаты направлены 27 миллиардов гривен — ПФУ

По состоянию на 12 апреля на пенсионные выплаты за апрель направлено 27,2 млрд. грн. Из них 7,1 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», а 20,1 млрд грн — через уполномоченные банки, сообщает Правительственный портал, ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины.

За апрель на пенсионные выплаты направлены 27 миллиардов гривен — ПФУ
Фото: glavcom.ua

Уполномоченные банки засчитали на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. АО «Укрпочта» доставило 58,88% профинансированной суммы за апрель, продолжалась также доставка пенсионных выплат за март в Херсонской области.

По обращениям лиц в апреле 2022 года предоставлено 254,0 тыс. пенсионных услуг, в том числе 12 апреля — 35,8 тысячи.

9?636 человек обратились в органы ПФУ с заявлениями о получении пенсии по временно измененному фактическому месту жительства. 4?275 из них — по выплате в другом отделении АО «Укрпочта», 5?361 — по осуществлению денежных переводов через международную платежную систему «MY TRANSFER» (АО «Ощадбанк»).

Как изменились пенсии

Как писал Минфин, в результате индексации пенсий, проведенной 1 марта, повышенные пенсии получили около 10 миллионов получателей.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, гражданские пенсии выросли в среднем почти на 360 гривен. Средний размер повышения «военных» пенсий составил 787 гривен.

Увеличены также размеры минимальных пенсионных выплат участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Средний размер повышения этой категории составил 790 гривен.

Напомним, в сентябре 2021 года Верховная Рада приняла за основу законопроект, который, в частности, предусматривает с 1 января 2022 определить дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта.

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