ФГВФЛ будет выплачивать депозиты обанкротившихся банков дистанционно

Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам обанкротившихся банков. По желанию вкладчики смогут получить деньги дистанционно, сообщает Фонд.

ФГВФЛ будет выплачивать депозиты обанкротившихся банков дистанционно

Соответствующие изменения в порядке возмещения вступили в силу 6 апреля. «Мы понимаем, что в условиях военного положения в Украине для вкладчика особенно важно получить гарантированную сумму удаленно. Поэтому Фонд совместно с банками-агентами задействовали все имеющиеся возможности, чтобы сделать это в кратчайшие сроки. Мы уже создали законодательную основу — это первый шаг. Сейчас Фонд вместе с банками проводит подготовительную работу по скорейшему внедрению этой возможности», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталья Рудуха.

Выплаты будут производиться на карту банка-агента. Когда удаленные выплаты начнутся, Фонд сообщит дополнительно.

Какие банки будут делать выплаты

Как сообщает ФГВФЛ, перечень банков-агентов, которые будут производить выплаты дистанционно, обнародуют на сайте Фонда. Чтобы получить средства нужно быть клиентом одного из этих банков. Выплата возможна только после идентификации и верификации данных клиента.

Фонд вместе с банками работает над тем, чтобы вкладчики могли также дистанционно открывать счета в банках-агентах.

Кроме этого Фонд начал переговоры с Министерством цифровой трансформации о возможности выплаты гарантированной суммы с помощью приложения «Дия».

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