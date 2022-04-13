ФГВФЛ будет выплачивать депозиты обанкротившихся банков дистанционно

Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам обанкротившихся банков. По желанию вкладчики смогут получить деньги дистанционно, сообщает Фонд.

Соответствующие изменения в порядке возмещения вступили в силу 6 апреля. «Мы понимаем, что в условиях военного положения в Украине для вкладчика особенно важно получить гарантированную сумму удаленно. Поэтому Фонд совместно с банками-агентами задействовали все имеющиеся возможности, чтобы сделать это в кратчайшие сроки. Мы уже создали законодательную основу — это первый шаг. Сейчас Фонд вместе с банками проводит подготовительную работу по скорейшему внедрению этой возможности», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталья Рудуха.

Выплаты будут производиться на карту банка-агента. Когда удаленные выплаты начнутся, Фонд сообщит дополнительно.

Какие банки будут делать выплаты

Как сообщает ФГВФЛ, перечень банков-агентов, которые будут производить выплаты дистанционно, обнародуют на сайте Фонда. Чтобы получить средства нужно быть клиентом одного из этих банков. Выплата возможна только после идентификации и верификации данных клиента.

Фонд вместе с банками работает над тем, чтобы вкладчики могли также дистанционно открывать счета в банках-агентах.

Кроме этого Фонд начал переговоры с Министерством цифровой трансформации о возможности выплаты гарантированной суммы с помощью приложения «Дия».