Санкции против РФ могут привести к снижению добычи нефти в стране в апреле на 1,5 млн б/с. В случае же их ужесточения падение уровня добычи в мае составит вдвое больше — на 3 млн б/с. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом, по оценке агентства, в настоящее время РоSSия снизила добычу нефти в среднем на 700 тыс. б/с относительно марта.

«Мы предполагаем, что эти потери вырастут в среднем до 1,5 млн б/с в течение месяца, поскольку роSSийские НПЗ продолжают сокращать производство, все больше покупателей отказываются от баррелей, а роSSийские хранилища заполняются», — говорится в отчете.

В МЭА отмечают, что, несмотря на то, что большинство западных компаний отказались от поставок роSSийской нефти, на нее нашлись покупатели в Азии, скупившие партии со значительной скидкой.

При этом в агентстве не прогнозируют увеличения экспорта роSSийской нефти в Китай , так как спрос Поднебесной на сырье снизился из-за новых ограничений на фоне всплеска заболеваемости covid-19.

Напомним

Ранее министр финансов Франции заявил, что его страна «готова пойти дальше и принять решение о запрете на [роSSийскую] нефть».

США запретили импорт роSSийской нефти и газа еще 8 марта. О своей готовности отказаться от роSSийской нефти уже к концу этого года также заявило правительство Германии.

По подсчетам Института международных финансов, если против РоSSии не будет введено полное нефтегазовое эмбарго, она сможет заработать на экспорте энергоносителей почти $321 млрд в 2022 году.