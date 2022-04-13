Инфляция в Великобритании достигла 30-летнего максимума

Инфляция в Великобритании в марте в годовом измерении достигла 7% в год — это самый высокий показатель за 30 лет, — пишет CNBC.

Рост цен на продукты питания и энергоносители продолжает давить на потребителей и создает дилемму для политиков.

Цены ставят рекорд

Потребительские цены выросли на 1,1% в месячном исчислении, превзойдя ожидания экономистов на 0,7%. Ожидалось, что в годовом измерении инфляция составит 6,7%.

Ежегодный рост индекса потребительских цен на 7% является самым высоким с марта 1992 года.

С 1 апреля регулятор энергетики Великобритании увеличил верхний предел цен на энергию для домашних хозяйств на 54%. Причиной стал резкий рост цен на энергоносители, включая рекордный рост мировых цен на газ.

Банк Англии повышал процентные ставки на трех заседаниях по денежно-кредитной политике подряд. Таким образом стоимость заимствований выросла с исторического минимума в 0,1% до 0,75%. Банковский регулятор надеется сдержать безудержную инфляцию, не подавляя экономический рост.