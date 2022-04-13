С начала войны прекратили работу около 5 тыс. автозаправок

Количество автозаправочных станций в Украине с начала войны уменьшилось втрое. Приблизительно на столько же упало и частное потребление топлива. Об этом сообщил на брифинге директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, пишет Sundries.

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Работает только треть АЗС

«По нашим оценкам, работает треть от общего количества АЗС. Это примерно 2,5 тыс. станций, а до войны было 7,5 тыс. Безусловно, основной причиной является нехватка горючего. Потребление снизилось также в три раза по сравнению с довоенным уровнем», — сказал Куюн.

При этом он отметил, что трейдеры или владельцы сетей вынуждены обеспечивать свои наиболее стратегические и мощные объекты, расположенные преимущественно в областных центрах или на основных трассах, тогда как периферийные станции вынуждены простаивать, хотя потребителей там тоже очень много.

По словам Куюна, дефицит топлива особенно обострился после остановки Кременчугского НПЗ в результате ракетной атаки.

Как решить эту проблему

«Многие компании, особенно центральной, восточной и южной Украины, потеряли главный источник поставки для себя. Единственным выходом для них является самостоятельный импорт через западную границу. Речь идет главным образом о том, чтобы небольшие региональные компании бензовозами выезжали за границу и привозили горючее», — пояснил он.

В то же время ограничение государством цен на топливо и высокая себестоимость доставки не позволяет активизировать такой вид поставки.

«Эта поставка очень длинная, только до границы можно ехать 800 км. А стоимость этого топлива выше цен, установленных правительством. Соответственно, у них нет какой-либо экономии или хотя бы безубыточного уровня, и, соответственно, нет и мотивации», — считает директор «А-95».