С начала войны прекратили работу около 5 тыс. автозаправок

Количество автозаправочных станций в Украине с начала войны уменьшилось втрое. Приблизительно на столько же упало и частное потребление топлива. Об этом сообщил на брифинге директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, пишет Sundries.

С начала войны прекратили работу около 5 тыс. автозаправок
фото: ubr.ua

Работает только треть АЗС

«По нашим оценкам, работает треть от общего количества АЗС. Это примерно 2,5 тыс. станций, а до войны было 7,5 тыс. Безусловно, основной причиной является нехватка горючего. Потребление снизилось также в три раза по сравнению с довоенным уровнем», — сказал Куюн.

При этом он отметил, что трейдеры или владельцы сетей вынуждены обеспечивать свои наиболее стратегические и мощные объекты, расположенные преимущественно в областных центрах или на основных трассах, тогда как периферийные станции вынуждены простаивать, хотя потребителей там тоже очень много.

По словам Куюна, дефицит топлива особенно обострился после остановки Кременчугского НПЗ в результате ракетной атаки.

Как решить эту проблему

«Многие компании, особенно центральной, восточной и южной Украины, потеряли главный источник поставки для себя. Единственным выходом для них является самостоятельный импорт через западную границу. Речь идет главным образом о том, чтобы небольшие региональные компании бензовозами выезжали за границу и привозили горючее», — пояснил он.

В то же время ограничение государством цен на топливо и высокая себестоимость доставки не позволяет активизировать такой вид поставки.

«Эта поставка очень длинная, только до границы можно ехать 800 км. А стоимость этого топлива выше цен, установленных правительством. Соответственно, у них нет какой-либо экономии или хотя бы безубыточного уровня, и, соответственно, нет и мотивации», — считает директор «А-95».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
РоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробностиРоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробности
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Блок рекламы


Похожие новости
Президент подписал закон: во время войны депозиты гарантируются на 100%Президент подписал закон: во время войны депозиты гарантируются на 100%
Из-за войны: ВТО ухудшила прогноз роста мировой экономикиИз-за войны: ВТО ухудшила прогноз роста мировой экономики
МВФ одобрил дополнительную помощь Молдове, столкнувшейся с последствиями войны на УкраинеМВФ одобрил дополнительную помощь Молдове, столкнувшейся с последствиями войны на Украине
За неделю прямые потери экономики Украины из-за войны выросли на $12,2 млрд.За неделю прямые потери экономики Украины из-за войны выросли на $12,2 млрд.
Еще одно металлургическое предприятие Днепропетровщины возобновило свою работуЕще одно металлургическое предприятие Днепропетровщины возобновило свою работу
Как изменилось налогообложение ФЛП во время войныКак изменилось налогообложение ФЛП во время войны
Жизнь в Киеве восстанавливается: работает уже около 1000 магазинов и 500 кафеЖизнь в Киеве восстанавливается: работает уже около 1000 магазинов и 500 кафе
До конца войны курс будет на уровне 29,25 грн за доллар, - НБУДо конца войны курс будет на уровне 29,25 грн за доллар, - НБУ
Курс доллара на "черном рынке" уже почти не отличается от зафиксированного НБУ на время войны - ШевченкоКурс доллара на "черном рынке" уже почти не отличается от зафиксированного НБУ на время войны - Шевченко
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Последние новости
Подгружаем последние новости