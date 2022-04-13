"Проблема уже гигантская": крупнейшие поставщики литиевой руды ушли из РФ

РоSSия уже столкнулась с дефицитом литиевого сырья в стране из-за прекращения сотрудничества с крупнейшими поставщиками – Чили и Аргентиной. Об этом заявил заместитель председателя департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Владислав Демидов в ходе "круглого стола" в Совете Федерации, передает " Интерфакс ".

"В РоSSии отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузка из Чили и Аргентины приостановлена, возможность получать сырье только из Боливии", - сказал он, также отметив, что Китай тоже испытывает дефицит этого сырья.

По словам Демидова, по литию проблема уже гигантская. “Так как в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то к сожалению, литиевое сырье нам брать негде. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень велика может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах", - отметил Демидов.