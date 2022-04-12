Индия хочет увеличить экспорт в РоSSию на 2 миллиарда долларов

Индия планирует увеличить поставки в РФ еще на 2 миллиарда долларов, экспортируя товары, которые перестали поставлять в РоSSию из-за международных санкций. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Для продолжения торговли администрация премьер-министра Индии Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой по поводу либерализации доступа на рынок для нескольких продуктов индийского производства.

Сейчас правительства двух стран разрабатывают платежную систему в местных валютах для того, чтобы вести торговлю в рублях и рупиях. Они также ищут способы сбалансировать торговлю, учитывая, что Индия является чистым импортером товаров РФ .

По информации источников, Индия хочет экспортировать товары, которые ранее поставляли другие страны, но прекратили после введения санкций США и союзников. Это могут быть фармацевтические продукты, пластмассы, мебель для дома, органические и неорганические химикаты, рис, чай и кофе, молочная продукция и продукты крупного рогатого скота.

В Bloomberg отметили, что согласно анализу торгового департамента, Индия может легко увеличить экспорт в РоSSию 20 самых необходимых для нее позиций. В частности, среди других товаров, которые Индия стремится поставлять в РФ , — морепродукты, текстиль, одежда, обувь, техника и электроника.