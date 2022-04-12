Индия хочет увеличить экспорт в РоSSию на 2 миллиарда долларов
Страна собирается поставлять те товары, которые перестали отправлять в РФ из-за международных санкций, информирует
Индия планирует увеличить поставки в РФ еще на 2 миллиарда долларов, экспортируя товары, которые перестали поставлять в РоSSию из-за международных санкций. Об этом сообщил
Для продолжения торговли администрация премьер-министра Индии Нарендры Моди ведет переговоры с Москвой по поводу либерализации доступа на рынок для нескольких продуктов индийского производства.
Сейчас правительства двух стран разрабатывают платежную систему в местных валютах для того, чтобы вести торговлю в рублях и рупиях. Они также ищут способы сбалансировать торговлю, учитывая, что Индия является чистым импортером товаров РФ.
По информации источников, Индия хочет экспортировать товары, которые ранее поставляли другие страны, но прекратили после введения санкций США и союзников. Это могут быть фармацевтические продукты, пластмассы, мебель для дома, органические и неорганические химикаты, рис, чай и кофе, молочная продукция и продукты крупного рогатого скота.
В Bloomberg отметили, что согласно анализу торгового департамента, Индия может легко увеличить экспорт в РоSSию 20 самых необходимых для нее позиций. В частности, среди других товаров, которые Индия стремится поставлять в РФ, — морепродукты, текстиль, одежда, обувь, техника и электроника.
В настоящее время индийский экспорт в РФ составляет всего 3 миллиарда долларов, в то время как в США страна поставляет продукции более чем на 68 миллиардов долларов. Общая двусторонняя торговля между Индией и Россией составила 11,8 миллиарда долларов за 11 месяцев, считая с апреля 2021 года. Это больше, чем 8,1 миллиардов долларов, зафиксированных за предыдущий полный год.