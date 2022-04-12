Беларусь ввела запрет на вывоз соли, сахара, муки и макаронных изделий

Правительство Беларусь ввело запрет на вывоз соли, сахара и других бакалейных изделий в связи с повышенным спросом в приграничных районах, передает "Интерфакс".

"Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы республики Беларусь ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь из Беларуси можно вывозить не более 1 кг соли, сахара, гречневой, пшеничной муки, отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена). Также ограничен вывоз растительного масла (до 1 литра), консервов мясных, молочных и рыбных, за исключением консервов для детского питания (до 3 банок).

При этом ограничение не распространяется на товары, которые приобрели в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Беларуси. Также предусмотрена возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных облисполкомами.