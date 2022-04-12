Беларусь ввела запрет на вывоз соли, сахара, муки и макаронных изделий

Беларусь ввела запрет на вывоз соли, сахара, муки и макаронных изделий
© unsplash/mathildelangevin

Правительство Беларусь ввело запрет на вывоз соли, сахара и других бакалейных изделий в связи с повышенным спросом в приграничных районах, передает "Интерфакс".

"Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь из Беларуси можно вывозить не более 1 кг соли, сахара, гречневой, пшеничной муки, отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена). Также ограничен вывоз растительного масла (до 1 литра), консервов мясных, молочных и рыбных, за исключением консервов для детского питания (до 3 банок).

При этом ограничение не распространяется на товары, которые приобрели в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Беларуси. Также предусмотрена возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных облисполкомами.


Елизавета Чижик, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
РоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробностиРоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробности
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Блок рекламы


Похожие новости
Канада ввела денежные выплаты для украинских беженцевКанада ввела денежные выплаты для украинских беженцев
Страны G7 запретили инвестиции в "ключевые сферы" экономики РФСтраны G7 запретили инвестиции в "ключевые сферы" экономики РФ
США запретили РоSSии выплачивать госдолг из замороженных на Западе средствСША запретили РоSSии выплачивать госдолг из замороженных на Западе средств
Новый пакет санкций ЕС против РоSSии: запрет на импорт угля, калийных удобрений и ограничение грузовых перевозокНовый пакет санкций ЕС против РоSSии: запрет на импорт угля, калийных удобрений и ограничение грузовых перевозок
Вывоз валюты за границу: как легально вывезти без декларации более 10 тысяч евроВывоз валюты за границу: как легально вывезти без декларации более 10 тысяч евро
Дания ввела мораторий на покупку роSSийской нефти, - ЕрмакДания ввела мораторий на покупку роSSийской нефти, - Ермак
Литва запретит перевод в страну подразделений международных компаний из РФ
РоSSия и Беларусь лишены доступа к ресурсам ЕБРРРоSSия и Беларусь лишены доступа к ресурсам ЕБРР
Продажа алкоголя в Киеве разрешена, но запрет сняли частичноПродажа алкоголя в Киеве разрешена, но запрет сняли частично
Наша Ряба предлагает вывоз своей продукции по очень выгодной цене во время войныНаша Ряба предлагает вывоз своей продукции по очень выгодной цене во время войны
Последние новости
Подгружаем последние новости