Зеленский подписал закон о 100% гарантиях банковских вкладов

Через три месяца после завершения военного положения сумма возмещения составит 600 тысяч гривень.

Зеленский подписал закон о 100% гарантиях банковских вкладов
Ілюстративне фото
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 100% гарантиях государства на депозиты населения в банках во время войны. Кроме того, согласно документу, через три месяца после завершения военного положения сумма возмещения составит 600 тысяч гривень, то есть будет втрое выше нынешних 200 тысяч гривень.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Закон предусматривает решение проблемы реструктуризации долговых обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед Министерством финансов.

Кроме того, документ предусматривает, что "Ощадбанк" станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц со дня его вступления в силу.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений относительно суммы возмещения средств по вкладам в размере не менее 600 тысяч гривень, которые вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине", – отметил Гетманцев.

По данным министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, в восстановлении нуждаются уже свыше 14 000 жилых домов.

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