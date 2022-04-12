The Economist: Сколько будет стоить восстановление Украины?
Экономисты подсчитали, что понадобится 220-540 миллиардов долларов, но также потребуются реформы, информирует
Когда война закончилась, страна выглядела очень опустошенной. Практически все промышленные структуры были уничтожены авиаударами. Инфраструктура стала непригодна для использования. А большие города разбиты бомбардировками. РоSSийские силы оккупировали восток, а миллионы людей сбежали от их жестокости. Однако, экономика Западной Германии восстановилась после 1945 года, что очень быстро стали называть Wirtschaftswunder – экономическим чудом.
В отличие от нацистской Германии, Украина – не агрессор. И у нее есть шансы стать победителем. Вместе с тем, восстановление страны будет монументальной задачей, пишет
Исследователи из Центра исследования экономической политики (CEPR) подсчитали, что общая стоимость восстановления Украины будет стоить в районе 220-540 миллиардов долларов. Приблизительно такую же цифру называло и украинское правительство. Способы организации реконструкции, а также реформы, сопровождающие этот процесс, будут не менее важны, чем бюджеты. Если все сделать правильно, можно превратить подавленную олигархами экономику в более открытую и динамичную.
Будет не просто исправить нанесенный войной ущерб украинской экономике. Венский институт экономических исследований (WIIW) подсчитал, что на пострадавшие регионы приходится 29% ВВП страны. Потребление электроэнергии сократилось на треть по сравнению с показателями за прошлый год. Согласно данным Нацбанка, 30% компаний по всей Украине полностью прекратили работу, а еще 45% – сократили объемы выпускаемой продукции. Мировой банк считает, что в 2022 году украинская экономика сократится на 45%.