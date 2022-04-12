The Economist: Сколько будет стоить восстановление Украины?

Когда война закончилась, страна выглядела очень опустошенной. Практически все промышленные структуры были уничтожены авиаударами. Инфраструктура стала непригодна для использования. А большие города разбиты бомбардировками. РоSSийские силы оккупировали восток, а миллионы людей сбежали от их жестокости. Однако, экономика Западной Германии восстановилась после 1945 года, что очень быстро стали называть Wirtschaftswunder – экономическим чудом.

В отличие от нацистской Германии, Украина – не агрессор. И у нее есть шансы стать победителем. Вместе с тем, восстановление страны будет монументальной задачей, пишет The Economist . Война, которую развязал Владимир Путин, отняла жизни тысяч ни в чем не повинных людей и еще миллионы заставила бежать. Жилые дома, больницы, мосты и порты превратились в руины. Поскольку конца войны пока не видно, можно ждать новых разрушений. Чиновники и экономисты оценивают нанесенный ущерб и, опираясь на опыт Германии и других стран, думают, как организовать дальнейшее восстановление.

Исследователи из Центра исследования экономической политики (CEPR) подсчитали, что общая стоимость восстановления Украины будет стоить в районе 220-540 миллиардов долларов. Приблизительно такую же цифру называло и украинское правительство. Способы организации реконструкции, а также реформы, сопровождающие этот процесс, будут не менее важны, чем бюджеты. Если все сделать правильно, можно превратить подавленную олигархами экономику в более открытую и динамичную.