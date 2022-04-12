The Economist: Сколько будет стоить восстановление Украины?

Экономисты подсчитали, что понадобится 220-540 миллиардов долларов, но также потребуются реформы, информирует ZN.ua.

The Economist: Сколько будет стоить восстановление Украины?
© instagram/jenksart1

Когда война закончилась, страна выглядела очень опустошенной. Практически все промышленные структуры были уничтожены авиаударами. Инфраструктура стала непригодна для использования. А большие города разбиты бомбардировками. РоSSийские силы оккупировали восток, а миллионы людей сбежали от их жестокости. Однако, экономика Западной Германии восстановилась после 1945 года, что очень быстро стали называть Wirtschaftswunder – экономическим чудом.

В отличие от нацистской Германии, Украина – не агрессор. И у нее есть шансы стать победителем. Вместе с тем, восстановление страны будет монументальной задачей, пишет The Economist. Война, которую развязал Владимир Путин, отняла жизни тысяч ни в чем не повинных людей и еще миллионы заставила бежать. Жилые дома, больницы, мосты и порты превратились в руины. Поскольку конца войны пока не видно, можно ждать новых разрушений. Чиновники и экономисты оценивают нанесенный ущерб и, опираясь на опыт Германии и других стран, думают, как организовать дальнейшее восстановление.

Исследователи из Центра исследования экономической политики (CEPR) подсчитали, что общая стоимость восстановления Украины будет стоить в районе 220-540 миллиардов долларов. Приблизительно такую же цифру называло и украинское правительство. Способы организации реконструкции, а также реформы, сопровождающие этот процесс, будут не менее важны, чем бюджеты. Если все сделать правильно, можно превратить подавленную олигархами экономику в более открытую и динамичную.

Будет не просто исправить нанесенный войной ущерб украинской экономике. Венский институт экономических исследований (WIIW) подсчитал, что на пострадавшие регионы приходится 29% ВВП страны. Потребление электроэнергии сократилось на треть по сравнению с показателями за прошлый год. Согласно данным Нацбанка, 30% компаний по всей Украине полностью прекратили работу, а еще 45% – сократили объемы выпускаемой продукции. Мировой банк считает, что в 2022 году украинская экономика сократится на 45%.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
РоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробностиРоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробности
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Блок рекламы


Похожие новости
CASE Україна: дефолт РоSSии неизбежен, но будет иметь только одно последствиеCASE Україна: дефолт РоSSии неизбежен, но будет иметь только одно последствие
Эконом-вариант переждать войну: сколько стоит жизнь в МолдовеЭконом-вариант переждать войну: сколько стоит жизнь в Молдове
Сколько стоит купить квартиру в Польше: цены на недвижимость в столице и пригородахСколько стоит купить квартиру в Польше: цены на недвижимость в столице и пригородах
Глава Минцифры рассказал, сколько заявлений о поврежденном имуществе получило правительствоГлава Минцифры рассказал, сколько заявлений о поврежденном имуществе получило правительство
Кабмин выделил средства на восстановление 4 украинских областейКабмин выделил средства на восстановление 4 украинских областей
Приват24 не будет работать в ночь на 11 апреляПриват24 не будет работать в ночь на 11 апреля
До конца войны курс будет на уровне 29,25 грн за доллар, - НБУДо конца войны курс будет на уровне 29,25 грн за доллар, - НБУ
Украинцам отменили один налог: за что можно будет не платить в ближайшие два годаУкраинцам отменили один налог: за что можно будет не платить в ближайшие два года
В «Укрэнерго» заявили, что дефолта не будетВ «Укрэнерго» заявили, что дефолта не будет
"Нафтогаз" получит кредит на восстановление критической энергетической инфраструктуры"Нафтогаз" получит кредит на восстановление критической энергетической инфраструктуры
Последние новости
Подгружаем последние новости