1,5 млрд. дол. помощи готовит для Украины Всемирный банк, - Reuters

Это поможет Украине оказывать критически важные услуги, среди которых – выплата заработной платы работникам больниц, пенсий и социальных программ.

1,5 млрд. дол. помощи готовит для Украины Всемирный банк, - Reuters
Фото: dw.com

Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи на полтора миллиарда долларов, сообщает Reuters.

По словам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, в эту сумму входит выплата миллиарда долларов из фонда для беднейших стран.

Малпасс отметил, что 11 апреля была одобрена помощь Международной ассоциации развития в размере 1 миллиарда долларов, а также выплата 100 миллионов долларов Молдове.

Президент Всемирного банка также подчеркнул, что эта поддержка поможет Украине оказывать критически важные услуги, среди которых – выплата заработной платы работникам больниц, пенсий и социальных программ. Эта помощь дополняет около 923 миллионов долларов в виде ускоренного финансирования, одобренного Всемирным банком в марте этого года.

Напомним, в интервью LB.ua первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова сообщила, что Всемирный банк заявил, что работает над комплексной программой для Украины в объеме $3 млрд. Но в ее рамках Украина уже получила около $300 млн.

14 марта стало известно, что Всемирный банк даст Украине дополнительные 200 миллионов долларов. Деньги должны пойти на поддержку социальных услуг для уязвимых групп населения.

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