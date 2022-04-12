За неделю прямые потери экономики Украины из-за войны выросли на $12,2 млрд.

За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры, задокументированные в публичных источниках, выросли на $12,2 млрд. По состоянию на 11 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, уже достигла $80,4 млрд или 2,4 трлн. грн.

Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта "РоSSия заплатит" командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) и волонтерами из партнерских организаций, в частности, Центра экономической стратегии, Dragon Capital, Антикоррупционного штаба, Института аналитики и адвокации, Трансперенси Интернешнл Украина и ГП "Прозорро.Продажи".

По общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные (снижение ВВП , прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

Всего за 47 дней роSSийской агрессии в Украине повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 23 тыс. километров дорог, 37 тыс. квадратных метров жилого фонда, 319 детских садов, 546 учебных заведений, 205 медучреждений, 145 заводов и предприятий. Кроме того, в результате войны пострадали по меньшей мере 54 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 8 аэропортов и 2 порта. Также по состоянию на 8 апреля повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 74 религиозных сооружения и 62 других культурных сооружений.

Наибольший рост стоимости потерь на текущей неделе привел рост по статье «жилая недвижимость», что вызвано как увеличением разрушений, так и уточнением предварительных данных по ранее произошедшим разрушениям, а также определенных корректировок в методике оценки. Вторая по величине причина роста – утрата активов предприятий. Также в обновленных расчетах была уточнена стоимость учреждений здравоохранения с учетом структуры этих учреждений в разрезе типов (больницы, амбулатории, поликлиники, лаборатории и т.п.).

Анализ прямых потерь объектов промышленности, задокументированных в публичных источниках, свидетельствует, что наибольшие убытки понесли металлургия, коксохимические и нефтеперерабатывающие предприятия, а также машиностроение. По подсчетам аналитиков проекта, общая сумма прямого задокументированного ущерба промышленности по состоянию на 11 апреля достигла $6,25 млрд.

Прямые потери активов предприятий в результате боевых действий, в разрезе отраслей, $млрд, по состоянию на 11 апреля

Напомним, проект "РоSSия заплатит" фокус прямых потерь физической инфраструктуры Украины в результате войны (разрушение жилых домов, коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений и т.п.); и оценке финансовой стоимости этих потерь. В настоящее время в рамках проекта не осуществляется оценка общих потерь экономики, включающих не только прямые потери инфраструктуры, но также многочисленные «побочные» потери, которые экономика понесла в результате войны (закрытие значительного количества предприятий; потери сотнями тысяч людей домов и работы; прекращение любых инвестиций; сокращение потребительского спроса граждан и т.д.).

Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности жилых домов, в результате войны может каждый гражданин. Для этого командой KSE Institute совместно с Офисом президента и Министерством экономики Украины был создан проект «РоSSия заплатит» (https://damaged.in.ua/). Также можно подать информацию о повреждениях с помощью чат-бота или в приложении " Киев Цифровой".

Данные оценки не являются исчерпывающими: информация о многочисленных повреждениях и разрушениях может отсутствовать из-за отсутствия возможности у граждан, местных и государственных органов власти оперативно фиксировать нанесенные повреждения в разрезе каждого города и населенного пункта.

При отсутствии информации на данном этапе оценка включает только потери от уничтожения/разрушения зданий без учета стоимости оборудования (в частности в больницах, научных учреждениях, поврежденные транспортные средства и т.п.). Данные оценки будут постепенно прилагаться на следующих этапах обновления показателя.

Также сейчас оценка не учитывает информацию о вреде, причиненном в результате боевых действий, минировании, природным ресурсам, животному хозяйству, запасам компаний (на складах, в магазинах и т.п.), движимого имущества, военного имущества, имущества телеком-операторов и т.д. Эта информация будет дополняться и уточняться после завершения боевых действий в регионах Украины.