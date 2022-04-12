CASE Україна: дефолт РоSSии неизбежен, но будет иметь только одно последствие

Санкции, которые уже есть и будут, имеют гораздо более сильный эффект, чем дефолт, информирует ZN.ua.

CASE Україна: дефолт РоSSии неизбежен, но будет иметь только одно последствие

Дефолт по роSSийским внешним долгам неизбежен, но будет иметь только одно последствие для россиян, и войны не остановит. Об этом сообщает аналитический центр "CASE Украина".

«Фундаментально признание дефолта никак не влияет на экономику РоSSии и, что более важно, на ее способность воевать. Все негативные последствия, которые несет за собой дефолт, роSSийская экономика уже ощущает и ощущает. Фактически единственное последствие дефолта для экономики – временно, на определенный период закрывается доступ к внешним частным заимствованиям. Это РоSSия и так имеет. Санкции, которые уже есть и еще будут, имеют гораздо более сильный эффект", - отметил эксперт по банкам CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Таким образом, единственное реальное последствие дефолта является психологическим - влияние на ожидания россиян.

"Признание дефолта Россией это плохо для экономики. Но чисто с психологической точки зрения. Слово "дефолт" это психологический триггер для россиян, которые либо помнят дефолт 1998 года, либо слышали о нем от старших", - сообщает эксперт CASE Украина.

Ожидание от дефолта: падение зарплат, рост курса доллара, проблемы со снятием денег в банках, уменьшение количества товаров, быстрый рост цен.

Впрочем, психологические последствия, как отмечают в CASE Украина, не следует недооценивать.

"Ожидания в экономике оказывают очень сильное влияние. Иногда даже больше, чем фундаментальные факторы. Следствием признания дефолта РоSSии будет усиление паники. Точнее, новая волна паники. Население снова будет бегать, снимать доллар, раскручивать черный рынок, стоять в очередях в банкоматы и супермаркеты и тому подобное. Паника – это одно из наихудших, что может случиться в экономике", - отмечает Евгений Дубогрыз.

Следовательно, даже несмотря на то, что для экономики РФ нет фундаментальных последствий самого признания дефолта как такового, ситуативные последствия, то есть, паника, могут еще более ускорить падение.

"Придется устанавливать новые ограничения, печатать еще деньги, успокаивать население. И это хорошо для нас. Чем более деморализовано население, тем хуже будет воевать армия", - отмечают эксперт.

Но ожидать влияния дефолта на воинственные настроения РоSSии и ее руководства точно не стоит.

"Минус здесь: они все равно будут воевать; о прекращении нашествия по экономическим причинам речь пока вести рано", - отметили в CASE Украина.

Напомним,4 апреля Минфин РоSSии не смог расплатиться по евробондам в долларах, а платеж, произведенный в рублях, не был принят иностранным банком-корреспондентом, что фактически запускает механизм дефолта страны-агрессора.

По материалам: CASE Украина /

Лия Ильченко, ZN.ua

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