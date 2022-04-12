Nokia полностью прекращает бизнес в РоSSии

Финская компания больше не видит альтернативы этому решению.

Финская компания телекоммуникационных оборудований Nokia полностью уходит с роSSийского рынка. Это коснется около 2000 роSSийских рабочих, пишет The Guardian со ссылкой на заявление исполнительного директора Пекки Лундмарка для Reuters.

Nokia назвала единственным выходом для себя уйти из РоSSии, хотя сектор телекоммуникаций освобожден от некоторых санкций.

Лундмарк сказала, что у компании "не видят никаких возможностей" для продолжения работы в РФ .

Напомним, в конце марта издание New York Times обнародовало расследование помощи компании Nokia в создании в РоSSии масштабной системы для прослушивания телефонных разговоров, перехвата электронных писем и текстовых сообщений, а также для отслеживания других связей.

После начала масштабной агрессии РоSSии против Украины, Nokia заявила, что прекратит продажи своей продукции в РоSSии. Однако финская компания оставила после себя оборудование и программное обеспечение, помогающие функционированию "Системы оперативно-розыскной деятельности" (СОРМ), используемой ФСБ.