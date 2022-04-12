В РоSSии двузначная инфляция, но рубль укрепляется: стоит ли ждать обвала в скором будущем

Согласно официальной статистике, цены в РоSSии по итогам марта в годовом выражении выросли на 16,7% против 9,2% в феврале. При этом рубль укрепляется. Эксперты объясняют это просто: «Курс рубля нереальный».

Реальный курс рубля можно узнать на черном рынке в Росси, покупая валюту у спекулянтов, но за подобными операциями строго следят и это уголовно наказуемо. Кроме того, не все ограничения по купле-продаже валюты были сняты (экспортеры обязаны продавать 80% выручки), плюс, для удержания валюты Центробанк РоSSии «спалил» часть своих резервов, информирует ZN.ua .

Реальную инфляцию и курс валют россияне могут оценить только когда приходят в магазины (некоторые товары подорожали в разы, а некоторые исчезли с полок) или когда покупают что-то в китайских интернет-магазинах.

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