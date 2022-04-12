В РоSSии двузначная инфляция, но рубль укрепляется: стоит ли ждать обвала в скором будущем

Экономика РФ живет в параллельной реальности.

В РоSSии двузначная инфляция, но рубль укрепляется: стоит ли ждать обвала в скором будущем

Согласно официальной статистике, цены в РоSSии по итогам марта в годовом выражении выросли на 16,7% против 9,2% в феврале. При этом рубль укрепляется. Эксперты объясняют это просто: «Курс рубля нереальный».

Реальный курс рубля можно узнать на черном рынке в Росси, покупая валюту у спекулянтов, но за подобными операциями строго следят и это уголовно наказуемо. Кроме того, не все ограничения по купле-продаже валюты были сняты (экспортеры обязаны продавать 80% выручки), плюс, для удержания валюты Центробанк РоSSии «спалил» часть своих резервов, информирует ZN.ua.

Реальную инфляцию и курс валют россияне могут оценить только когда приходят в магазины (некоторые товары подорожали в разы, а некоторые исчезли с полок) или когда покупают что-то в китайских интернет-магазинах.

Комментарий ZN.UA:

С курсом рубля была создана параллельная виртуальная реальность. Он не отвечает реальности, и уже можно не ждать, когда он рухнет. Золотовалютных резервов пока достаточно для его удержания, а ограничения можно снова ввести. Относительно инфляции, то тут тоже не все просто. Цены меняются каждый день, а на некоторые товары уже дефицит и скоро в РФ их просто не увидят на полках. Но статистику тоже будут корректировать. Как вариант, в анализ не будут включать предприятия, где высокий рост цен на продукцию. То есть откорректируют список компаний.


Середа Елена, ZN.ua

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