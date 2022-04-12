Продовольственные потребности Украины будут удовлетворены — Минагрополитики

В Украине будет удовлетворен внутренний спрос на продовольственные продукты. Об этом сообщил заместитель главы Министерства аграрной политики Тарас Высоцкий во время телемарафона "Единые новости", пишет LB.UA. Однако может возникнуть дефицит мяса, яиц и молока для экспорта.

"Чернобаевская фабрика (где погибли около 4 млн кур – ред.) ориентировалась на производство яиц, и до войны мы были экспортоориентированной страной. Поэтому в случае уничтожения этих объектов мы, прежде всего, говорим о сокращении экспорта, но дефицита на внутреннем рынке не будет. Это, прежде всего, касается сокращения экспорта, но не вызовет дефицита на внутреннем рынке", - заявил Высоцкий.

Он также добавил, что тепличные овощи станут менее доступными в этом году, но "борщевой набор" будут доступны каждому.