Продовольственные потребности Украины будут удовлетворены — Минагрополитики
Однако может снизиться экспорт яиц, мяса и молока.
В Украине будет удовлетворен внутренний спрос на продовольственные продукты. Об этом
"Чернобаевская фабрика (где погибли около 4 млн кур – ред.) ориентировалась на производство яиц, и до войны мы были экспортоориентированной страной. Поэтому в случае уничтожения этих объектов мы, прежде всего, говорим о сокращении экспорта, но дефицита на внутреннем рынке не будет. Это, прежде всего, касается сокращения экспорта, но не вызовет дефицита на внутреннем рынке", - заявил Высоцкий.
Он также добавил, что тепличные овощи станут менее доступными в этом году, но "борщевой набор" будут доступны каждому.