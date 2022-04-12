За прошлую неделю почти 2 тыс. украинцев приобрели военные облигации

По результатам 14 аукционов по продаже военных облигаций, которые проводит Министерство финансов, в государственный бюджет Украины привлекли более 30,26 млрд грн, около $12 млн и €143,38 млн, пишет НБУ.

За прошлую неделю почти 2 тыс. украинцев приобрели военные облигации
фото: focus.ua

Данные по состоянию на 11 апреля с начала полномасштабного нападения РоSSии на Украину.

Поддержка государства

Граждане и бизнес продолжают активно наращивать свою долю вложений. За прошедшую неделю почти 2 тыс. наших соотечественников и представителей бизнеса стали владельцами военных ОВГЗ.

«По состоянию на 11 апреля 2022 года, более 5,9 тыс. граждан и представителей бизнеса Украины стали владельцами военных ОВГЗ на сумму около 5,2 млрд грн, $3,3 млн и €21,9 млн», — сообщает Нацбанк.

Нерезиденты тоже постепенно наращивают вложения. С начала войны они увеличили свой портфель военных облигаций более чем на 50 млн грн.

Напомним, что в разделе «Бонус от Минфина» появилось новое специальное предложение. Основатели приложения Wotan открыли бесплатный доступ к курсу «Как зарабатывать на облигациях без риска», который стоил раньше €20.

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