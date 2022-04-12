Украина получила от Швеции транш на 44,5 млн евро

Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) очередной транш на €44,5 млн, сообщает Министерство финансов Украины.

Украина получила от Швеции транш на 44,5 млн евро
фото: finance.ua

Помощь предусмотрена Соглашением о кредите «Дополнительный кредит для Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления».

«Мы благодарны государству Швеция, а также другим нашим европейским партнерам за весомую финансовую поддержку, которую мы получаем, в частности через инструменты Всемирного банка. Она чрезвычайно важна в условиях военного времени. Такая помощь позволит Украине усилить финансирование социально-гуманитарных направлений и обеспечить макрофинансовое равновесие нашего государства», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Данный кредит МБРР предоставляет на бюджетную поддержку для обеспечения первоочередных социальных расходов, а также расходов на здравоохранение.

Как писал «Минфин», объем грантовой (безвозвратной) помощи в структуре финансирования, над привлечением которого работает Министерство финансов Украины, составляет до 5%. Это примерно €360 млн.

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